98. DODJELA PRESTIŽNE NAGRADE

VELIKA LISTA Pogledajte sve dobitnike Oscara 2026. godine

Piše Tina Ozmec-Ban, Ivan Štengl,
Film 'One Battle After Another' osvojio je Oscara za najbolji film, a ukupno je kroz ovu glamuroznu večer osvojio čak šest kipića. Četiri Oscara dobio je film 'Sinners', među kojima je i onaj za najbolju mušku ulogu

Glamurozna večer koja je trajala nešto više od tri sata, donijela je zlatne kipiće u ruke mnogim glumcima, glumicama, redateljima i drugim filmskim djelatnicima. Oscara za najbolji film dobio je 'One Battle After Another', a ujedno je sam film i odnio najviše kipića večeras - njih šest. Slijedi ga film 'Sinners', koji je imao čak 16 nominacija za Oscara, a odnio ih je njih četiri, među kojima i onaj za najbolju mušku glavnu ulogu koja je otišla u ruke Michaelu B. Jordanu. 

Po prvi put je večeras dodijeljena i nagrada u novoj kategoriji, onoj za najbolji kasting, a odnijela ju je Cassandra Kulukundis, također za film 'One Battle After Another'. Na dodijeli je došlo i do jedne neobične i rijetke situacije, a to je - izjednačenje. Naime, dva filma dobila su Oscara u kategoriji za najbolji kratkometražni igrani film, a to su The Singers i Two People Exchanging Saliva. 

Cijela lista dobitnika Oscara 2026. 

NAJBOLJI FILM

- Bugonia
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- The Secret Agent
- Sentimental Value
- Sinners
- Train Dreams

GLAVNA ŽENSKA ULOGA

Jessie Buckley, Hamnet
- Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You
- Kate Hudson, Song Sung Blue
- Renate Reinsve, Sentimental Value
- Emma Stone, Bugonia

NAJBOLJA ŽENSKA SPOREDNA ULOGA
GLAVNA MUŠKA ULOGA

- Timothée Chalamet, Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio, One Battle After Another
- Ethan Hawke, Blue Moon
- Michael B. Jordan, Sinners
- Wagner Moura, The Secret Agent

REŽIJA

- Paul Thomas Anderson, One Battle After Another
- Ryan Coogler, Sinners
- Josh Safdie, Marty Supreme
- Joachim Trier, Sentimental Value
- Chloé Zhao, Hamnet

IZVORNA PJESMA

- Dear Me iz Diane Warren
- Golden iz KPop Demon Hunters
- I Lied To You iz Sinnersa.
- Sweet Dreams Of Joy iz Viva Verdi!
- Train Dreams iz Train Dreams

MEĐUNARODNI DUGOMETRAŽNI FILM

- The Secret Agent, Brazil
- It Was Just an Accident, Francuska
- Sentimental Value, Norveška
- Sirāt, Španjolska
- The Voice of Hind Rajab, Tunis

KAO PAUN
KINEMATOGRAFIJA

- Frankenstein
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sinners
- Train Dreams

MONTAŽA

- F1
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sentimental Value
- Sinners

TEK 7. PUT U POVIJESTI
ZVUK

F1
- Frankenstein
- One Battle After Another
- Sinners
- Sirāt

IZVORNA GLAZBA

- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- One Battle After Another
Sinners

DUGOMETRAŽNI DOKUMENTARNI FILM

- The Alabama Solution
- Come See Me in the Good Light
- Cutting Through Rocks
- Mr. Nobody Against Putin
- The Perfect Neighbor

KULUKUNDIS DOBILA KIPIĆ
KRATKI DOKUMENTARNI FILM

- All the Empty Rooms
- Armed Only with a Camera: THe Life and Death of Brent Renaud
- Children No More: Were and Are Gone
- The Devil Is Busy
- Perfectly a Strangeness

VIZUALNI EFEKTI

- Avatar: Fire and Ash
- F1
- Jurassic World Rebirth
- The Lost Bus
- Sinners

PRODUKCIJSKI DIZAJN

- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Sinners
- One Battle After Another

IZVORNI SCENARIJ

- Blue Moon
- It Was Just an Accident
- Marty Supreme
- Sentimental Value
Sinners

KONTROVERZNA IZJAVA
ADAPTIRANI SCENARIJ

- ​​Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- One Battle After Another
- Train Dreams

SPOREDNA MUŠKA ULOGA

- Benicio Del Toro  (One Battle After Another)
- Jacob Elordi  (Frankenstein)
- Delroy Lindo (Sinners)
- Sean Penn  (One Battle After Another)
- Stellan Skarsgård (Sentimental Value)

KRATKOMETRAŽNI IGRANI FILM

- Butcher’s Stain
- A Friend of Dorothy
- Jane Austen’s Period Drama
- The Singers
- Two People Exchanging Saliva

KASTING

- Marty Supreme
- The Secret Agent
- One Battle After Another
- Sinners
- Hamnet

ŠMINKA I FRIZURA

Frankenstein
- Kokuho
- Sinners
- The Smashing Machine
- The Ugly Stepsister

KOSTIMOGRAFIJA

- Avatar: Fire and Ash
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Sinners

KRATKOMETRAŽNI ANIM. FILM

- Butterfly
- Forever Green
- The Girl Who Cried Pearls
- Retirement Plan
- The Three Sisters

DUGOMETRAŽNI ANIMIRANI FILM

- Arco
- Elio
- KPop Demon Hunters
- Little Amélie or the Character of Rain

SPOREDNA ŽENSKA ULOGA

- Elle Fanning, Sentimental Value
- Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value
- Amy Madigan, Weapons
- Wunmi Mosaku, Sinners
- Teyana Taylor, One Battle After Another

