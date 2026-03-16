Film 'One Battle After Another' osvojio je Oscara za najbolji film, a ukupno je kroz ovu glamuroznu večer osvojio čak šest kipića. Četiri Oscara dobio je film 'Sinners', među kojima je i onaj za najbolju mušku ulogu
VELIKA LISTA Pogledajte sve dobitnike Oscara 2026. godine
Glamurozna večer koja je trajala nešto više od tri sata, donijela je zlatne kipiće u ruke mnogim glumcima, glumicama, redateljima i drugim filmskim djelatnicima. Oscara za najbolji film dobio je 'One Battle After Another', a ujedno je sam film i odnio najviše kipića večeras - njih šest. Slijedi ga film 'Sinners', koji je imao čak 16 nominacija za Oscara, a odnio ih je njih četiri, među kojima i onaj za najbolju mušku glavnu ulogu koja je otišla u ruke Michaelu B. Jordanu.
Po prvi put je večeras dodijeljena i nagrada u novoj kategoriji, onoj za najbolji kasting, a odnijela ju je Cassandra Kulukundis, također za film 'One Battle After Another'. Na dodijeli je došlo i do jedne neobične i rijetke situacije, a to je - izjednačenje. Naime, dva filma dobila su Oscara u kategoriji za najbolji kratkometražni igrani film, a to su The Singers i Two People Exchanging Saliva.
Cijela lista dobitnika Oscara 2026.
NAJBOLJI FILM
- Bugonia
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- The Secret Agent
- Sentimental Value
- Sinners
- Train Dreams
GLAVNA ŽENSKA ULOGA
- Jessie Buckley, Hamnet
- Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You
- Kate Hudson, Song Sung Blue
- Renate Reinsve, Sentimental Value
- Emma Stone, Bugonia
GLAVNA MUŠKA ULOGA
- Timothée Chalamet, Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio, One Battle After Another
- Ethan Hawke, Blue Moon
- Michael B. Jordan, Sinners
- Wagner Moura, The Secret Agent
REŽIJA
- Paul Thomas Anderson, One Battle After Another
- Ryan Coogler, Sinners
- Josh Safdie, Marty Supreme
- Joachim Trier, Sentimental Value
- Chloé Zhao, Hamnet
IZVORNA PJESMA
- Dear Me iz Diane Warren
- Golden iz KPop Demon Hunters
- I Lied To You iz Sinnersa.
- Sweet Dreams Of Joy iz Viva Verdi!
- Train Dreams iz Train Dreams
MEĐUNARODNI DUGOMETRAŽNI FILM
- The Secret Agent, Brazil
- It Was Just an Accident, Francuska
- Sentimental Value, Norveška
- Sirāt, Španjolska
- The Voice of Hind Rajab, Tunis
KINEMATOGRAFIJA
- Frankenstein
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sinners
- Train Dreams
MONTAŽA
- F1
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sentimental Value
- Sinners
ZVUK
- F1
- Frankenstein
- One Battle After Another
- Sinners
- Sirāt
IZVORNA GLAZBA
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- One Battle After Another
- Sinners
DUGOMETRAŽNI DOKUMENTARNI FILM
- The Alabama Solution
- Come See Me in the Good Light
- Cutting Through Rocks
- Mr. Nobody Against Putin
- The Perfect Neighbor
KRATKI DOKUMENTARNI FILM
- All the Empty Rooms
- Armed Only with a Camera: THe Life and Death of Brent Renaud
- Children No More: Were and Are Gone
- The Devil Is Busy
- Perfectly a Strangeness
VIZUALNI EFEKTI
- Avatar: Fire and Ash
- F1
- Jurassic World Rebirth
- The Lost Bus
- Sinners
PRODUKCIJSKI DIZAJN
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Sinners
- One Battle After Another
IZVORNI SCENARIJ
- Blue Moon
- It Was Just an Accident
- Marty Supreme
- Sentimental Value
- Sinners
ADAPTIRANI SCENARIJ
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- One Battle After Another
- Train Dreams
SPOREDNA MUŠKA ULOGA
- Benicio Del Toro (One Battle After Another)
- Jacob Elordi (Frankenstein)
- Delroy Lindo (Sinners)
- Sean Penn (One Battle After Another)
- Stellan Skarsgård (Sentimental Value)
KRATKOMETRAŽNI IGRANI FILM
- Butcher’s Stain
- A Friend of Dorothy
- Jane Austen’s Period Drama
- The Singers
- Two People Exchanging Saliva
KASTING
- Marty Supreme
- The Secret Agent
- One Battle After Another
- Sinners
- Hamnet
ŠMINKA I FRIZURA
- Frankenstein
- Kokuho
- Sinners
- The Smashing Machine
- The Ugly Stepsister
KOSTIMOGRAFIJA
- Avatar: Fire and Ash
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Sinners
KRATKOMETRAŽNI ANIM. FILM
- Butterfly
- Forever Green
- The Girl Who Cried Pearls
- Retirement Plan
- The Three Sisters
DUGOMETRAŽNI ANIMIRANI FILM
- Arco
- Elio
- KPop Demon Hunters
- Little Amélie or the Character of Rain
SPOREDNA ŽENSKA ULOGA
- Elle Fanning, Sentimental Value
- Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value
- Amy Madigan, Weapons
- Wunmi Mosaku, Sinners
- Teyana Taylor, One Battle After Another
