VELIKA LISTA Pogledajte sve dobitnike Oscara 2026. godine

Glamurozna večer koja je trajala nešto više od tri sata, donijela je zlatne kipiće u ruke mnogim glumcima, glumicama, redateljima i drugim filmskim djelatnicima. Oscara za najbolji film dobio je 'One Battle After Another', a ujedno je sam film i odnio najviše kipića večeras - njih šest. Slijedi ga film 'Sinners', koji je imao čak 16 nominacija za Oscara, a odnio ih je njih četiri, među kojima i onaj za najbolju mušku glavnu ulogu koja je otišla u ruke Michaelu B. Jordanu.

Po prvi put je večeras dodijeljena i nagrada u novoj kategoriji, onoj za najbolji kasting, a odnijela ju je Cassandra Kulukundis, također za film 'One Battle After Another'. Na dodijeli je došlo i do jedne neobične i rijetke situacije, a to je - izjednačenje. Naime, dva filma dobila su Oscara u kategoriji za najbolji kratkometražni igrani film, a to su The Singers i Two People Exchanging Saliva.

Cijela lista dobitnika Oscara 2026.

NAJBOLJI FILM

- Bugonia

- F1

- Frankenstein

- Hamnet

- Marty Supreme

- One Battle After Another

- The Secret Agent

- Sentimental Value

- Sinners

- Train Dreams

GLAVNA ŽENSKA ULOGA

- Jessie Buckley, Hamnet

- Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You

- Kate Hudson, Song Sung Blue

- Renate Reinsve, Sentimental Value

- Emma Stone, Bugonia

GLAVNA MUŠKA ULOGA

- Timothée Chalamet, Marty Supreme

- Leonardo DiCaprio, One Battle After Another

- Ethan Hawke, Blue Moon

- Michael B. Jordan, Sinners

- Wagner Moura, The Secret Agent

REŽIJA

- Paul Thomas Anderson, One Battle After Another

- Ryan Coogler, Sinners

- Josh Safdie, Marty Supreme

- Joachim Trier, Sentimental Value

- Chloé Zhao, Hamnet

IZVORNA PJESMA

- Dear Me iz Diane Warren

- Golden iz KPop Demon Hunters

- I Lied To You iz Sinnersa.

- Sweet Dreams Of Joy iz Viva Verdi!

- Train Dreams iz Train Dreams

MEĐUNARODNI DUGOMETRAŽNI FILM

- The Secret Agent, Brazil

- It Was Just an Accident, Francuska

- Sentimental Value, Norveška

- Sirāt, Španjolska

- The Voice of Hind Rajab, Tunis

KINEMATOGRAFIJA

- Frankenstein

- Marty Supreme

- One Battle After Another

- Sinners

- Train Dreams

MONTAŽA

- F1

- Marty Supreme

- One Battle After Another

- Sentimental Value

- Sinners

ZVUK

- F1

- Frankenstein

- One Battle After Another

- Sinners

- Sirāt

IZVORNA GLAZBA

- Bugonia

- Frankenstein

- Hamnet

- One Battle After Another

- Sinners

DUGOMETRAŽNI DOKUMENTARNI FILM

- The Alabama Solution

- Come See Me in the Good Light

- Cutting Through Rocks

- Mr. Nobody Against Putin

- The Perfect Neighbor

KRATKI DOKUMENTARNI FILM

- All the Empty Rooms

- Armed Only with a Camera: THe Life and Death of Brent Renaud

- Children No More: Were and Are Gone

- The Devil Is Busy

- Perfectly a Strangeness

VIZUALNI EFEKTI

- Avatar: Fire and Ash

- F1

- Jurassic World Rebirth

- The Lost Bus

- Sinners

PRODUKCIJSKI DIZAJN

- Frankenstein

- Hamnet

- Marty Supreme

- Sinners

- One Battle After Another

IZVORNI SCENARIJ

- Blue Moon

- It Was Just an Accident

- Marty Supreme

- Sentimental Value

- Sinners

ADAPTIRANI SCENARIJ

- ​​Bugonia

- Frankenstein

- Hamnet

- One Battle After Another

- Train Dreams

SPOREDNA MUŠKA ULOGA

- Benicio Del Toro (One Battle After Another)

- Jacob Elordi (Frankenstein)

- Delroy Lindo (Sinners)

- Sean Penn (One Battle After Another)

- Stellan Skarsgård (Sentimental Value)

KRATKOMETRAŽNI IGRANI FILM

- Butcher’s Stain

- A Friend of Dorothy

- Jane Austen’s Period Drama

- The Singers

- Two People Exchanging Saliva

KASTING

- Marty Supreme

- The Secret Agent

- One Battle After Another

- Sinners

- Hamnet

ŠMINKA I FRIZURA

- Frankenstein

- Kokuho

- Sinners

- The Smashing Machine

- The Ugly Stepsister

KOSTIMOGRAFIJA

- Avatar: Fire and Ash

- Frankenstein

- Hamnet

- Marty Supreme

- Sinners

KRATKOMETRAŽNI ANIM. FILM

- Butterfly

- Forever Green

- The Girl Who Cried Pearls

- Retirement Plan

- The Three Sisters

DUGOMETRAŽNI ANIMIRANI FILM

- Arco

- Elio

- KPop Demon Hunters

- Little Amélie or the Character of Rain

SPOREDNA ŽENSKA ULOGA

- Elle Fanning, Sentimental Value

- Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value

- Amy Madigan, Weapons

- Wunmi Mosaku, Sinners

- Teyana Taylor, One Battle After Another