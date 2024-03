Baby Lasagna o anksioznosti: 'Obuzme te iracionalan strah i čak osjećaj kao da ćeš umrijeti'

Pobjednik Dore, Baby Lasagna, koji će nas u svibnju predstavljati na Eurosongu u Švedskoj, priznao je da se bori s anksioznošću. Za RTL Direkt otkrio je i koje mehanizme koristi kada ga uhvati napadaj panike i anksioznosti.

- Kada se nalazim u tom srcu oluje, obično volim nabrajati stvari koje vidim, koje čujem, koje mogu namirisati. Osim toga, radim i tablicu množenja, sve u svrhu da mogu vratiti kontrolu, misliti na nešto drugo, da nisam kao neka biljka u toj oluji napadaja panike - ispričao je Lasagna.

Foto: RTL

Glazbenik se s tjeskobom prvi put susreo u srednjoj školi, ali kako kaže, osjećao ju je i u djetinjstvu, samo ju tada nije znao prepoznati.

- Ne znam kako bi opisao kako to točno izgleda. Ali recimo da vas obuzme iracionalan strah i čak osjećaj kao da ćeš umrijeti, užasno je hladno. Teško je opisati nešto što se sada u normalnoj fazi čini apstraktno. Ne znam kako ni zašto, ali nakon Dore nemam pretjeranih problema s tjeskobom, rekao bih da se to smanjilo. Sad se pitam kuha li se nešto ispod površine, a da to ni ne znam - objašnjava Baby Lasagna.

Napadaj panike pojavljuje se, kaže Lasagna, kada treba doći do velikih promjena, a potražio je i pomoć.

- I fizički mi treba biti postavljeno plodno tlo za takvo nešto. Moram biti neispavan, jako gladan, umoran ili nešto slično.

Foto: RTL