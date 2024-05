Baby Lasagna o novom uspjehu: 'Ma što se to događa? Na ovoj listi su i Beyonce i Taylor Swift'

Baby Lasagna pohvalio se nedavno uspjehom pjesme 'Rim Tim Tagi Dim' na Spotifyu koja je ušla na najboljih 50 viralnih pjesama u svijetu. Sada je objavio da je pjesma ušla i na Spotifyevu listu 50 globalnih hitova gdje je zasjela na 45. mjesto s preko 8,8 milijuna slušanja.

Ispod Baby Lasagne su Kendrick Lamar s pjesmom 'meet the grahams', Lord Huron s pjesmom 'The Night We Met', RM s pjesmom 'Come back to me', Taylor Swift s pjesmom 'My Boy Only Breaks His Favorite Toys' i Beyonce s velikim hitom 'Texas Hold'em'.

Foto: Instagram screenshot

Uz Baby Lasagnu i 'Rim Tim Tagi Dim', još su dvije pjesme s Eurosonga dospjele na listi. 'Europapa' izbačenog sudionika Joost Kleina našla se na 25. mjestu, dok su Nemo i pobjednička pjesma 68. Eurosonga zasjeli na 17. mjesto ove liste.

Ranije se pohvalio kako je ušao i u prvih pet najviralnijih pjesama prema streaming platformi Spotify.