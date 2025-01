Baby Lasagna o uspjehu, glazbi i Dori: Imam više favorita, ali čekam prvo njihove nastupe...

Baby Lasagna, prošlogodišnji hrvatski predstavnik na Eurosongu, u srijedu je gostovao u emisiji 'Dobro jutro, Hrvatska', gdje je govorio o svojoj novoj pjesmi, nadolazećoj europskoj turneji i očekivanjima od ovogodišnje Dore.

Njegova nova pjesma 'Stress', objavljena u petak, iznenadila je fanove melankoličnim tonom, dok se s nestrpljenjem iščekuje i njegov debitantski album, koji izlazi za desetak dana. Uz to, glazbenik se osvrnuo na izazove pripreme set liste za koncerte te otkrio da među ovogodišnjim natjecateljima na Dori ima nekoliko favorita.

- U petak je izašla moja nova pjesma. Malo je posebnija jer je drugačija. Lagana je i malo melankolična, pa su moji prijatelji i obožavatelji ostali iznenađeni. Pjeva o stresu i kako se nosiš s njime u vezi, braku... - rekao je Lasagna.

Najavio je veliku europsku turneju 'Meow Back', koja će započeti 16. ožujka 2025. u Hamburgu te će se završiti 10. svibnja u zagrebačkom Boćarskom domu.

- Još malo krećemo s tom europskom turnejom. Od kraja veljače do kraja travnja bit ćemo na cesti. Proći ćemo cijelu Europu u ta dva mjeseca, puno gradova, i odsvirati svoje pjesme u nadi da ćemo zabaviti fanove. Ima treme, ali više zbog udaljenosti od doma nego zbog koncerata - istaknuo je Umažanin.

Svaka njegova pjesma dosad je bila svojevrsno iznenađenje. Posebne su, jedinstvene, kroz njih se izražavao na originalan način.

- Svaka je posebna naspram one druge. Dosad su imale šašav moment, a ova nova nema taj moment. Ne upotrebljava toliko humora koliko dosadašnje. Fanove je obuzela tiha i melankolična atmosfera, krenuli su memovi - objasnio je.

Pokretanje videa... 00:56 Baby Lasagna i Elizabeta Ružić odabrali retro izdanja za veliki dan: 'Nisam smio kupiti odijelo' | Video: 24sata/pixsell

Na pitanje kako uskladiti sve te različite žanrove na pozornici, odgovorio je: 'To je nešto najteže čime se mučimo. Najviše misli stavljam u to kako poredati pjesme, da to ima nekakvog smisla i energije, a da se publika ne osjeća razočarano. Nema tu nekog recepta, nego isprobavanje. Sudiš po sebi kako bi tebi bilo na koncertu, a onda još vidimo kako publika reagira'

Sve će se te pjesme naći na njegovom debitantskom albumu, do čijeg nas izlaska dijeli desetak dana.

- Još deset dana do izlaska mog prvog albuma. Mislio sam da me neće uopće biti trema, ali malo me snašla. Pisao sam te pjesme bez ikakve svrhe, ideje i na kraju se dogodi sve ovo oko karijere. Bilo je vrijeme da se sve moje pjesme skupe i sada čine album, ali nikad nisu zamišljene kao takve - rekao je.

Osvrnuo se i na svoj dosadašnji uspjeh.

- Da, malo je neobično čekati prvi debitantski album, a puniti dvorane diljem Europe. To je malo posebnije, ali mislim da to sve češće možemo vidjeti u kulturi interneta. Već se dogodilo s nekoliko izvođača. Nekima je uspjeh eksplodirao nakon prve pjesme, ja sam morao čekati do treće pjesme. Malo je obrnuto jer si preskočio nekoliko koraka, ali s druge strane ljudi dođu na koncert i znaju nekoliko pjesama - dodao je.

Manje od mjesec dana dijeli nas do Dore, hrvatskog natjecanja za pjesmu Eurovizije. Marko je već preslušao sve izvođače i izdvojio favorite.

- Oduševljen sam jer podosta imena ne znam. Kad sam slušao pjesme osjetio sam zvuk koji možda nije specifičan za Doru. Ima više šlagerčića, energije, što mi je super. Imam nekoliko favorita od Marka Bošnjaka do Ogenja i slično. Teško je još procijeniti favorita s obzirom da veliki dio toga čini nastup. Prije nego što se u potpunosti izjasnim, pričekat ću prvo nastupe - zaključio je.