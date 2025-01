Nakon tri Šalate, Baby Lasagna najavio novi koncert u Zagrebu

Baby Lasagna odsvirat će veliku zagrebačku koncertnu promociju albuma “Demons & Mosquitos”u Boćarskom domu u subotu, 10. svibnja.

Najveće novo domaće glazbeno ime u zadnjih godinu dana, Baby Lasagna će svoj album prvijenac objaviti u petak, 7. veljače. U međuvremenu je objavio već sedmi najavni singl “Stress” skinut s nadolazećeg albuma.

Foto: DORIAN DUKIĆ

Kao prvi domaći ili inozemni izvođač u povijesti koji je tri dana zaredom rasprodao zagrebački stadion Šalata, Marko će u zatvorenom prostoru Boćarskog doma predstaviti sve pjesme s albuma prvijenca “Demons & Mosquitos”. Uz globalni hit “Rim Tim Tagi Dim”, kao i "IG BOY", "Don’t hate yourself, but don’t love yourself too much, ​“and I”, “Biggie Boom Boom”, “Catch Me If You Can”, kao i najnoviju “Stress”, bit će to prilika čuti i ostatak albuma.

Nakon niza međunarodnih nastupa u drugoj polovici 2024., ovu godinu je Baby Lasagna otvorio nastupom na Eurosonic festivalu u Groningenu, gdje je prema izvještajima medija imao vjerojatno najzapaženiji nastup cijelog festivala.

Krajem veljače nastupom u Talinnu, Baby Lasagna kreće na međunarodnu turneju na kojoj će do kraja travnja održati oko 30 koncerata. Posebno se izdvajaju već rasprodani nastupi u Londonu i Münchenu, a uskoro bi i posljednje ulaznice trebale nestati za koncerte u Amsterdamu, Glasgowu i Helsinkiju.