Nostalgija i jednostavnost u emotivnoj izvedbi Ane Širić
Nakon što je svojim prepoznatljivim, istančanim stilom osvojila publiku, Ana Širić pripremila je novu baladu koja budi najdublje emocije - "Pitaju me prijatelji". Njezin treći singl donosi drugačiju emociju, ali opet snažnu i s dozom melankolije.
- "Pitaju me prijatelji" je novi korak na mom glazbenom putu. Drago mi je što pjesma kroz nostalgiju i jednostavnost, a opet s puno duše, uspijeva prenijeti ono što svi ponekad osjećamo - tugu i nedostajanje. Ovim singlom željela sam zakoračiti u nešto drugačije, ranjivije i ogoljenije - objasnila je Ana Širić.
Natjecateljica posljednje sezone emisije The Voice s prvom pjesmom, "Kažu svi da izmišljam", koju je otpjevala s mentorom Damirom Urbanom, osvojila je brojne nagrade i nametnula se kao jedna od najperspektivnijih mladih vokalistica. Slijedila je odlična obrada Plavog orkestra "Samo na tvoj rođendan" koju je pohvalio i sam autor pjesme Saša Lošić, a sada na trećoj pjesmi surađivala je s autorima Antom Majićem i Boškom Jovićem, koji su, kaže Ana, bili savršeni suradnici i u pjesmu su virtuozno utkali djeliće sebe, ali i nje.
- Zahvaljujem Anti Majiću, autoru teksta, Bošku Joviću na glazbi i aranžmanu, Luki Pekasu na produkciji. Zahvaljujem se i Damiru Urbanu, koji je uvijek uz mene kod odabira pjesama i čiji me savjeti ohrabruju i guraju dalje. Nadam se da će pjesma pronaći put do slušatelja koji će se u njoj prepoznati - emotivna je Ana.
Vizualizaciju za ovaj singl radio je mladi koprivnički vizualni umjetnik Dinko Šimac koji je kroz snimke nedavne oluje savršeno uhvatio duboku interpretaciju Ane Širić.
