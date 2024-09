Baby Lasagna održao koncert na Šalati, trajao je manje od sata: 'Stisli smo se svi zbog ove kiše'

Neumorna kiša prala je zagrebačke ulice cijeli dan pa su se mnogi obožavatelji lika i djela Baby Lasagne brinuli hoće li se koncert održati. No, koncert na Šalati se održao pa su led probili pulski alternativni rock band Freaktion, a publiku je nakon njih animirala Teya Dora, ovogodišnja srpska predstavnica na Eurosongu.

Zagreb: Teya Dora nastupala kao predgrupa na prvom koncertu Baby Lasagne na Šalati | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

- Zagreb, da vas čujem - viknula je Teya Dora koja je svoju točku otvorila s ultimativnim hitom mlađe generacije 'Džanum'.

- Ljudi, pa stala je kiša, kako se osjećate? - upitala je publiku i dodala:

- Mnogo mi je drago da sam ovdje, ovo je moj prvi nastup u Zagrebu.

Publici je zatim zapjevala 'Ulice', a radi se o duetu sa srpskom trepericom Nikolijom. Uslijedila je njena 'Oluja', a u tom trenutku nebo je bilo mirno. No, temperatura zraka od 12°C očito je bila nekima preniska da dođu na Šalatu. Teya Dora zapjevala je zatim 'ATAMALA' i pjesma je dobila veliki aplauz.

Zagreb: Teya Dora nastupala kao predgrupa na prvom koncertu Baby Lasagne na Šalati | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

- Ne znam jeste li čuli za ovu pjesmu, zove se Ramonda. Želim još jednom pozdraviti Baby Lasagnu - rekla je Teya Dora i zapjevala pjesmu s kojom je Srbiju predstavljala na Eurosongu. Publika je najviše reagirala na tu pjesmu pa su mnogi izvadili mobitele i snimali nastup, a neki su u glas pjevali s pjevačicom.

- Hvala vam ljudi, bilo mi je prelijepo. Molim pljesak za moj bend, mi sad idemo, a dolazi Baby Lasagna pa molim veliki pljesak za njega - zaključila je točku.

Baby Lasagna popeo se u 21:30 na pozornicu na Šalati i nastup otvorio s pjesmom 'Baby Lasagna' koja još nije objavljena.

Zagreb: Prvi koncert Baby Lasagne na Šalati | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

- Zagreb, da vas čujem - viknuo je i rasplesao ljude.

- Napokon, tri mjeseca spremanja i evo nas. Bojali smo se, nismo znali što će biti, hvala što ste tu. Stvarno nam se gu***a stisla, molim pljesak za Freaktion i Teya Doru - rekao je na početku i dodao:

- Pjevajte sa mnom ako znate, ako ne i to je okej - kazao je Baby Lasagna i zapjevao 'IG BOI'. Publici je ponovio da su se stvarno potrudili za onaj nastup pa imaju vatrica, bombica te ekrane.

Dodao je da je loš u govorima pa samo želi uhvatiti zraka jer je teško pjevati i plesati. Zapjevao je 'Good Boy Lasagna', a zahvalio se i roditeljima koji su došli s djecom i stajali na Šalati unatoč cjelodnevnoj kiši.

Zagreb: Prvi koncert Baby Lasagne na Šalati | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

- Mene su roditelji vodili na Psihomodo Pop i Damira Urbana i sad mi kažu da izgledam kao Urban - rekao je Baby Lasagna koji je imao popularne turske hlače, dimije. Roditeljima je posvetio pjesmu 'Stress', a publika je podigla atmosferu bljeskalicama i ritmičnim mahanjem ruku, a zatim je krenula i kiša. Nastavio je Baby Lasagna s repertoarom, a drago mu je da mlade nade stvaraju svoju publiku pa je spomenuo i 'kralja Billboarda' Gršu i Miach.

- Ovo me podsjetilo kad sam nastupao s Miach i Gršetom pa mi je drago da ima novih imena na glazbenoj sceni i da se mijenja, da nisu stalno ista imena. Malo jedem g***a, al okej - rekao je Baby Lasagna.

Zagreb: Prvi koncert Baby Lasagne na Šalati | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Ispričao se publici što često ubacuje engleski jezik, a onda je dodao da to mora kako bi ga razumjeli fanovi koji su stigli iz SAD-a, UK-a, Škotske, Njemačke, Poljske i drugih zemalja. Zapjevao je 'And I', 'Demons & Mosquitoes', a onda najavio i 'prvu pjesmu koju će cijela publika znati'.

- Ova pjesma je meni iskreno draža od Rim Tim - rekao je pjevač pa začarao cijelu publiku s 'Biggie Boom Boom', a publika je opsjednuto skakala u ritmu s Baby Lasagnom.

Zagreb: Prvi koncert Baby Lasagne na Šalati | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

No, kako je nastup išao kraju, tako se pojačavala i kiša. Upravo je loše vrijeme bilo zadnjih dana čest razlog preprodaje i poklanjanja karata na društvenim mrežama, a oni koji su htjeli svoju ulaznicu, istu su mogli i dalje kupiti putem službenim prodajnih kanala. No, publika na Šalati nije se gužvala pa je bilo i dosta mjesta za sve fanove.

Na kraju nastupa krenuo je intro u stilu pjevanja crkvenog zbora, a to je bila uvertira u 'Rim Tim Tagi Dim'. Publika je na tu pjesmu najbolje reagirala pa i najviše plesala i skakala, a Baby Lasagna obukao je gornji dio kostima s Eurosonga. Zahvalio se publici na dolasku i svjetla su se ugasila.

Zagreb: Prvi koncert Baby Lasagne na Šalati | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Mnogi su vikali da žele još, neki su krenuli na izlaz, a bubnjar Matija Klaj na usnoj melodici najavio je pjesmu 'Don’t Hate Yourself, but Don’t Love Yourself Too Much'. S tom pjesmom završen je 50-minutni koncert, Marko se zahvalio publici i sišao s pozornice, a ostatak benda naklonio se publici.

Stvorila se kratkotrajna gužva na izlazu, a publica je prepričavala dojmove s koncerta. 'Kraj je bio šlag na torti, predobro', 'Top koncert', govorili su obožavatelji koji su hodali svojim domovima.

No, bilo je i onih koji su imali drugačije komentare. 'Nije bila puna Šalata, ak je bilo tri tisuće ljudi u publici, na konju je', 'Mogao je još pjevati, ovo nije trajalo ni sat vremena', govorili su neki od fanova.