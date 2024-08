Ivan došao iz SAD-a radi Eda Sheerana: 'Profesor iz biologije sredio mu je susret s pjevačem'

Sve je bilo obavijeno velom tajne u vezi dolaska britanske zvijezde Eda Sheerana u Zagreb, a isto je bilo i kod hrvatske obitelji Donadić koja inače živi u New Yorku. Majka Katarina morala je do zadnjeg dana šutjeti o velikom iznenađenju koje su ona i učitelj biologije, prof. Pollack, pripremili njezinu sinu jedincu, Ivanu (12). On je dobio priliku upoznati idola Eda Sheerana nekoliko minuta prije zagrebačkoga koncerta na Hipodromu.

Foto: Privatni album

- Ivan je Eda zavolio još prošle jeseni i baš napamet zna 15-ak Edovih pjesama. Gledala sam kad će Ed doći u New York, ali bio je prošloga ljeta. Vidjela sam da kreće na europsku turneju i pomislila sam koje su šanse da dođe u Hrvatsku. I onda sam vidjela da je 10. kolovoza najavio koncert, a tad je suprugovu ocu rođendan pa smo se dogovorili da idemo za Lijepu Našu - rekla nam je Katarina, s kojom smo razgovarali jučer nakon što su se slegnuli dojmovi poslije koncerta. Ivanu nije spominjala da idu na koncert sve do njegova rođendana 6. lipnja.

Profesor se javio organizatorima kako bi Ivana upoznao s Edom

Vijest je oduševila Ivana, koji je svaki dan pričao o tome u školi kako će ići u Hrvatsku na koncert Eda Sheerana, a svi njegovi prijatelji i profesori su znali koliko voli britanskoga glazbenika čije je pjesme pjevao danima. Nekoliko dana prije završetka škole i putovanja u Hrvatsku, mamu Katarinu je kontaktirao profesor biologije koji je uživao u radu s Ivanom, pa je pripremio i posebno iznenađenje za dragog učenika.

storyeditor/2024-08-11/20240810_194853_0_.jpg | Foto: Privatni Album

- Nazvao me i rekao da ne može ništa sa sigurnošću reći, ali da se potrudio i istraživao na Googleu menadžerski tim Eda Sheerana, kojima je 24. lipnja ove godine poslao e-mail da ima jednog učenika koji je veliki Sheeranov obožavatelj te postoji li mogućnost da se susretnu u Zagrebu. Iz menadžmenta britanskog pjevača su mu odmah odgovorili, a bili su i vrlo ljubazni - prepričava nam majka.

Nju je odmah uključio u daljnju komunikaciju, a profesor ju je molio da Ivanu ništa ne spominje dok susret ne bude potvrđen sa sigurnošću.

- Zahvalila sam mu se od srca, a on mi je rekao kako ima tri sina kojima uvijek želi pokazati te ih naučiti da je sve moguće ako se potrudiš i daš sve od sebe, a to želi prenijeti i na sve nas ostale. Ivanu sam tek prije koncerta rekla što je njegov učitelj napravio, a on je ostao bez teksta - govori nam dječakova mama Katarina, koja je sa sinom otišla iza tribine C, gdje su došli ljudi iz organizacije.

- Prije susreta pitali su me u mailu sve detalje, koja smo sjedala uzeli, koliko nas dolazi na koncert i koju veličinu majice maleni Ivan nosi. Bili su vrlo gostoljubivi i ljubazni - govori nam Ivanova majka.

'Ed je zgrabio moj telefon da okine selfie'

Maleni obožavatelj oduševio je "riđokosoga" glazbenika u svega nekoliko minuta druženja.

- Ed je došao s majicom koju je darovao Ivanu, a moj sin imao je majicu s likom Eda Sheerana koju je dobio na poklon. Pjevač mu je rekao kako obožava njegovu majicu, a meni je zgrabio mobitel i napravio selfie s Ivanom. Onda su se njih dvojica sami fotografirali s plakatom koji sam napravila u znak zahvale učitelju, a kasnije smo se svi lijepo zagrlili - rekla nam je ponosna majka.

Ivan je Edu rekao kako obožava njegovu glazbu najviše na svijetu te kako su mu "Castle on the Hill", "Perfect" i "Shape of You" najdraže pjesme, a posljednju najviše voli. Susretu su prethodili osjećaji treme i uzbuđenja. Isto je i dan nakon koncerta, a Katarina priznaje da joj zasuze oči kad se svega sjeti. Dvanaestogodišnji Ivan skakao je od sreće nakon upoznavanja, a nije mogao sakriti ni osmijeh koji se raširio od uha do uha.

Velika Gorica: Ivan Donadić dobio majicu Eda Sheerana | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

- Sjedili smo na tribini s pogledom na Zagreb i Sljeme u pozadini. To mi je bilo nešto posebno, zemlja mojih predaka i roditelja, a ovo će nam ostati prekrasna uspomena za mene i Ivanov prvi koncert - emotivna nam je bila Katarina, koju je Ed također oduševio te je dodala:

"Kao pjevač je odličan i ima vrhunske pjesme, a kao osoba sviđa mi se što je ljubazan i što nakon toliko uspjeha i slave nije postao pun sebe, nego je ostao prizeman".

Svake godine ljetuju u Lijepoj Našoj

Iako žive u Sjedinjenim Američkim Državama, i dalje živi njihova ljubav prema rodnoj grudi pa se i ponose na svoja dva državljanstva. Svake godine ljetuju u Hrvatskoj, a ove godine stigli su 7. srpnja.

- Svako ljeto provodimo na otoku Pagu, gdje je nekad živio otac mog supruga, ali i moj djed te naša djedovina. Ove godine došli smo u Zagreb, gdje smo s obiteljskim prijateljima i kumovima bili na ovom pravom glazbenom spektaklu - govori nam Katarina, koja se rodila u SAD-u, gdje su se preselili njezini roditelji.

Foto: Privatni album

Katarinina majka rodom je iz Zadra, a otac iz Rijeke, no podrijetlom s otoka Paga. Roditelji su došli u New York i tu su se rodile Katarina i njezina sestra Tanja.

- Prije smo seka i ja svako ljeto išle u Hrvatsku na ljetovanje i tako sam na Pagu upoznala muža, zaljubila se i tako je Ivan stigao na svijet - govori nam kroz smijeh Katarina, koja je učiteljica povijesti u New Yorku. Suprug Josip (48) inače se bavi građevinom u New Yorku, a u Hrvatskoj se bavi turizmom što je i njegov obiteljski posao.

Kod kuće pričaju samo na hrvatskom jeziku

- Ivan, Josip i ja smo ponosni hrvatski državljani i svako ljeto se vraćamo na svoju djedovinu. Ivan super govori hrvatski, a voli i zapjevati poneku domaću pjesmu - priča nam majka. Jedan od omiljenih domaćih pjevača mu je Dražen Zečić, a u posljednje vrijeme najviše voli slušati njegove "Ako život opet priliku mi da" i "Skini mi se s vrata", a voli i "Refužo" grupe Dalmatino.

Velika Gorica: Ivan Donadić dobio majicu Eda Sheerana | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

- Dok je bio manji, često je znao pjevati 'Kada umren umotan u bilo' pokojnog Vinka Coce. Voli i popularne starije hrvatske pjesme poput 'Večeras je naša fešta' i izvođače kao što su Mišo Kovač, Oliver Dragojević, ali najviše Zeku - priča nam simpatična majka. Kod kuće imaju jedno bitno pravilo: "Pričamo samo hrvatski!", ponosno nam govori Katarina, koja je to pravilo naučila još od svog oca.

- Otac je sestri i meni kao djeci zabranio da u kući govorimo engleski, Bože sačuvaj da smo rekli 'yes' umjesto 'da'. Tako smo morali naučiti hrvatski, a ja sam to prenijela na svog Ivana. Baš sam ponosna kad vidim da razumije hrvatski te da s tatom i bakom priča na dijalektu - uzbuđeno nam priča majka Katarina. Priznaje da se gramatička pogreškica ponekad potkrade, ali da to ne utječe na kvalitetu razgovora.

- Sretni smo što imamo dvije domovine, Ameriku i Hrvatsku. Uz to, ponosni smo građani New Yorka koji je, po meni, posebniji od ostatka Amerike - zaključuje Ivanova majka.