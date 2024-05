Baby Lasagna oduševio je sve novim pjesmama: 'Ovaj čovjek ne zna napisati lošu pjesmu...'

Baby Lasagna nastupao je na ovogodišnjem Sea Star Festivalu u Umagu gdje je izveo i nove pjesme koje će se naći na njegovom prvom albumu 'Demons & Mosquitoes' kojeg bi trebao izbaciti ove jeseni. Na njemu će se naći i do sad objavljene pjesme, a to su 'Rim Tim Tagi Dim', 'IG Boi' i 'Don't hate yourself, but don't love yourself too much'.

Publika je oduševljena novim pjesmama koje je Baby Lasagna izveo u Umagu, a to je razveselilo i samog izvođača. On je izveo nekoliko novih pjesama. Iako još nije objavio službeni popis pjesama, mnogi fanovi nagađaju nazive novih pjesama.

Foto: Instagram screenshot

Glazbenik je podijelio i fotografiju na svojoj Facebook stranici gdje se zahvalio organizatorima festivala.

Među novim pjesmama naći će se navodno pjesme 'Biggie Biggie Boom Boom', 'Good Boy Lasagna', 'Eat My Lasagna', 'Demons & Mosquitoes' i 'Let’s Throw a Party', govore oduševljeni obožavatelji koji su počeli nagađati nazive novih pjesama.

Publika koja je bila na festivalu oduševljena je novim pjesmama kao i ostali korisnici društvenih mreža.

'Ne mogu dočekati album', 'Zvuči kao Green Day ili Oasis na najbolji mogući način', 'Trebamo ove pjesme pod hitno', 'Ovaj čovjek jednostavno ne zna napisati lošu pjesmu', samo su neki od komentara Markovih obožavatelja.

Nakon Sea Star Festivala, Marka će publika moći čuti na glazbeno-scenskom događaju 'Eurosong - najveći hitovi' koji će se održati 8. lipnja u Boćarskom domu.

Tamo će nastupiti s prošlogodišnjom predstavnicom Norveške na Eurosongu Alessandrom Mele, a dolaze i azerbajdžanska predstavnica Efendi koja je izvela pjesmu 'Mata Hari' na Eurosongu 2021. te danska pobjednica Eurosonga 2013. godine Emmelie de Forest.

Umag: Baby Lasagna rasplesao sve na Sea Star festivalu | Foto: Luka Batelic/PIXSELL

Baby Lasagna će predstaviti i novu pjesmu koju će izvesti s natjecateljem 'Superstara' Petrom Šegedinom Pijerom te Tončijem Huljićem i Madre Badessom na ovogodišnjim Melodijama Jadrana. Festival se održava od 21. do 23. lipnja u splitskoj Galeriji Meštrović.

Prvog rujna, Baby Lasagna nastupit će na 37. Danima piva u Karlovcu. Slijede nastupi u Poljskoj 3. i 4. rujna te prvi koncerti koje je rasprodao nevjerojatnom brzinom na Šalati u Zagrebu. Za sve domaće obožavatelje, nastupit će 12., 13. i 14. rujna.