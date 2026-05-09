Baby Lasagna pisao je povijest prije dvije godine: Prisjetite se kako je izgledao svibanj 2024.

Prije dvije godine Europa je plesala i pjevala u istom ritmu. Nema osobe koja nije znala 'Rim Tim Tagi Dim', a Baby Lasagna upisao je najbolji rezultat Hrvatske na Eurosongu. Ovako je bilo u svibnju 2024.
Baby Lasagna, pravim imenom Marko Purišić, prije dvije godine podigao je cijelu Hrvatsku na noge.
S grupom Manntra bio je na Dori 2019. godine, a vratio se na Doru 2024. godine s pjesmom 'Rim Tim Tagi Dim'.
No, nije bio izravno izabran za sudjelovanje, nego je ušao u uži izbor tek nakon odustajanja pjevačice Zsa Zse.
Odmah nakon objave pjesme, postao je favorit publike.
U finalu Dore osvojio je 321 bod, od čega je čak 247 bilo od publike.
Njegova pjesma, koja govori o mladima koji napuštaju Hrvatsku u potrazi za boljim životom, ali i o nostalgiji i tjeskobi odlaska, brzo je osvojila simpatije diljem kontinenta.
Na aerodrom uoči odlaska u Švedsku stigao je u Rimčevoj Neveri.
Nastupio je u prvoj polufinalnoj večeri Eurosonga, gdje je s lakoćom izborio ulazak u finale.
Finale, koje se održalo na današnji dan prošle godine, pratilo se u svakom dijelu Lijepe Naše.
Mnogi su sanjali i iščekivali da će Baby Lasagna donijeti Eurosong u Hrvatsku i tako upisali prvu pobjedu samostalne Hrvatske na tom natjecanju.
Njegov nastup u finalu oduševio je sve, u dvorani su svi plesali u ritmu Lasagnine pjesme, a onda su uslijedili bodovi žirija.
Žiri je bio naklonjeniji Nemi iz Švicarske, ali publika je pobjedu htjela dati Baby Lasagni.
Žiri je dao 365 bodova Nemi, slijedio je Slimane iz Francuske koji je dobio 218 bodova žirija, dok je na trećem mjestu bio Baby Lasagna kojem je stručni žiri dodijelio 210 bodova.
Publika je, s druge strane, najveći broj bodova (337) dodijelila našem predstavniku. Slijedila je izraelska predstavnica Eden Golan s pjesmom 'Hurricane' koja je dobila 323 bodova te Ukrajina koju su predstavljale alyona alyona & Jerry Heil s pjesmom 'Teresa & Maria' i dobile su 307 bodova.
Švicarska je od publike dobila 226 bodova te bila na petom mjestu po bodovima publike.
No Baby Lasagna upisao se u povijest Hrvatske na Eurosongu jer je ostvario najbolji rezultat u povijesti Lijepe Naše. Ukupno je Baby Lasagna imao 547 bodova, a Nemo 591 bod.
Nakon povratka iz Švedske, Baby Lasagna i njegov tim dočekani su kao nacionalni heroji.
Svečani doček organiziran je na Trgu bana Jelačića u Zagrebu, gdje su ih dočekali deseci tisuća ljudi.
Program je počeo u 13 sati, a Baby Lasagna nije mogao sakriti emocije pred oduševljenom publikom.
Već na zagrebačkom aerodromu dočekali su ga obožavatelji, a na trgu su se orili povici podrške i zahvalnosti.
Na Trgu bana Jelačića zapjevali su Emilija Kokić, Tajči i grupa Let 3.
Pogledajte ostatak fotografija i prisjetite se tog predivnog svibnja 2024. godine.
