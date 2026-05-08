Legendarni John Malkovich uživa na Jadranu nakon što je postao hrvatski državljanin

Na pučini, daleko od crvenih tepiha i filmskog glamura, John Malkovich proveo je dio dana na barci s Leonom Lučevom. More je bilo gotovo potpuno mirno, atmosfera opuštena, a sve je dodatno zaintrigirao i Lučevljev opis.

- Snimanje s Johnom Malkovichem za Hrvatsku turističku zajednicu. Posao, užitak i lakoća - napisao je uz fotografiju na kojoj holivudski glumac djeluje potpuno neopterećeno.

Malkovich je prije samo nekoliko dana i službeno postao hrvatski državljanin. U kratkoj ceremoniji rješenje mu je uručio ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

- Danas smo u kratkoj, ali važnoj ceremoniji uručili rješenje o hrvatskom državljanstvu Johnu Malkovichu. Svjetski poznati glumac, koji je obilježio kinematografiju brojnim ulogama, preuzeo je novu ulogu i postao hrvatski državljanin - objavio je Božinović na društvenim mrežama.

Malkovichevi korijeni sežu do Ozlja, odakle su njegovi prabaka i pradjed emigrirali u Sjedinjene Države. Iza sebe ima više od 70 filmskih uloga. Igrao je, između ostalog, u 'Poljima smrti', 'Carstvu sunca', 'Opasnim vezama', 'Na vatrenoj liniji' i 'Biti John Malkovich'.

Jednako je cijenjen na kazališnim daskama, a dvaput je nominiran za Oscara i triput za Zlatni globus. Tijekom nedavna posjeta Banskim dvorima susreo se s premijerom Andrejem Plenkovićem, ministrom turizma Tončijem Glavinom i direktorom HTZ-a Kristjanom Staničićem, a razgovaralo se i o promociji hrvatske kulture i turizma.

Slavni glumac nekoliko je puta dolazio u Hrvatsku. Često reklamira i hrvatski turizam. Gostovao je u emisiji 'Celebrity Travel' i pritom odgovarao na pitanja o najdražim destinacijama.

- Najopuštenijom smatram hrvatsku obalu. Tamo postoji nekoliko divnih mjesta koje valja posjetiti, ponajprije Vis sa sjajnim ribljim restoranima i Palmižana u blizini Hvara, koji je također jako lijep - rekao je svojedobno.

Kad je posjetio Zagreb 2017., istaknuo je kako je tih dana posjetio selo u kojem je navodno živio njegov djed.

- Zašto navodno? Nikada nisam doznao koja je od svih priča koje su mi pričali zaista istinita. Svi govore različite stvari, a nemam načina provjeriti jesu li one stvarno točne. Znate, svašta su mi govorili o mom podrijetlu, a moj je otac o svom ocu govorio i da je bio najveći lažov na svijetu. Kada je prvi put u nekim novinama napisano da sam hrvatskog podrijetla, majka mi je rekla da potječemo iz Crne Gore, za što dotad nisam čuo, a kada sam bio u Bosni, govorili su mi: “Pa ti si Bosanac! - rekao je Malkovich.