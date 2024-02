Baby Lasagna: Pobjeda na Dori je bila u dogovoru sa Zsa Zsom? Meni onda nitko ništa nije javio

To što sam sada drugi na eurovizijskim kladionicama nije mi pritisak, meni to laska i to je potvrda da je dobro ovo što smo napravili. Već smo napravili nešto dobro i to mi je motivacija za dalje. Vjerujem da mogu biti biti još bolji. A treme hoću li se riješiti? Nema šanse, rekao je Baby Lasagna nakon pobjede na Dori u emisiji 'Kod nas doma'.

Barbara Kolar pitala ga je i kako komentira 'teorije u kojima se tvrdi da je njegov dolazak na Doru bio dogovor između njega i glazbenice Zsa Zse.

- Ako je to bila stvarno zavjera, onda su me uključili bez da mi je netko to javio - rekao je simpatični Marko.

Foto: HRT

Savjete za Eurosong, kaže, sada će poslušati.

- Čvrsto se držim svojih najbližih i s njima želim raditi. Onako prirodno i skromno. Sada ću slušati i iskusne jer ipak idemo na Eurosong - rekao je pa dodao i da je s Damirom Martinovićem Mrletom iz grupe Let 3 razmijenio brojeve:

- Mrle i ja smo se sreli u hotelu i popričali. Pitao sam ga možemo li razmijeniti broje na što je on naravno pristao. Znam da će doći teški trenutci i nazvat ću ga da mi kaže koji savjet.

Foto: HRT

Promjena za Eurosong će biti, kaže, a volio bi sve podići na viši nivo.

- Ja bih još veće rukave, šalim se. Volio bih raditi na vlastitoj kondiciji da mogu još više divljati. Htio bih za kostime istu viziju, ali nešto drugačije za Eurosong - objasnio je.

Foto: Renato Branđolica

Baby Lasagna nedavno je objavio i spot za pjesmu 'Rim Tim Tagi Dim', a u njemu se nalaze kokoši, krave... Ispričao je što mu je bilo najteže tijekom snimanja spota.

- Najveći problem je bio jer nismo mogli naći kravu koja daje mlijeko. Onda smo došli u neko selo, našli kravu, podojili je, snimili, popili s ljudima čašicu vina i onda smo otišli svojim putem - zaključio je.