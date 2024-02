Zsa Zsa o Baby Lasagni: 'Marko nikako nije trebao biti rezerva'

Baby Lasagna pobijedio je na Dori i predstavljat će Hrvatsku na Eurosongu u Švedskoj! No, kada su prvo proglašeni izvođači koji će se natjecati na Dori, među njih 24 ga nije bilo. Glazbenik je bio zamjena te je zamijenio pjevačicu Zsa Zsu nakon što je ona odustala od natjecanja. Zsa Zsa se nakon Dore oglasila.

- Ja ne znam što se događa, meni cijelo jutro zvoni mobitel kao da sam ja bila na Dori, ljudi moji. Život piše čudne priče, samo ću to reći. Želim odsad i nadalje apsolutni fokus na Baby Lasagnu. Ja sam odustala. Ali nisam odustala od pisanja pjesama. Soon, very soon - rekla je Zsa Zsa pa dodala:

Foto: Instagram

- Uvijek me stavite u komplicirane situacije. Ali mi je jedno drago - više nisam popularna samo po prištićima nego sam sada i heroj, svašta nešto ste mi pisali. Ali nisam. Mislim, Marko bi dobio ovakav rezultat vjerojatno da nije bilo mene, samo se stvorio ludi hype jer je bio rezerva. Apsolutno se slažem da nije zaslužio nikako biti rezerva. Sve se vraća, sve se plaća - dodala je.

Foto: Renato Branđolica

Baby Lasagna još je sinoć, nakon pobijede, komentirao pjevačicu koja je odustala od glazbenog natjecanja. Novinari su ga na konferenciji za medije pitali hoće li pjevačicu možda počastiti nečime.

- Mogao bih joj platiti piće, ali za početak bih joj trebao pružiti ruku - rekao je Baby Lasagna.