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Baby Lasagna sa 'End The Party' turnejom stiže u Zagreb i Rijeku

Piše 24sata,
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Baby Lasagna sa 'End The Party' turnejom stiže u Zagreb i Rijeku
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Foto: PROMO
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Baby Lasagna završnicu prvog dijela nove turneje donosi pred domaću publiku – 18. prosinca u Rijeci i 19. prosinca u Zagrebu

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Baby Lasagna vraća se pred domaću publiku s novim zvukom, dobro poznatom energijom i koncertnim izdanjem žešćim nego ikad. U sklopu velike End The Party turneje, nakon niza koncerata diljem Europe i Ujedinjenog Kraljevstva te novog albuma koji će biti objavljen u listopadu, stiže u Rijeku 18. prosinca, gdje će nastupiti u Pogonu kulture, te dan kasnije, 19. prosinca, u zagrebački Boogaloo.

Foto: PROMO

Dva domaća koncerta stižu na samom kraju prvog dijela turneje koja Baby Lasagnu ove jeseni vodi kroz niz europskih metropola. Od Milana, Münchena, Cologne i Amsterdama, preko Manchestera i Londona, do Leuvena, Berlina, Hamburga, Poznańa, Varšave, Krakova, Praga, Beča, Budimpešte i Bratislave – End The Party novo poglavlje Baby Lasagne prvi će put u punom koncertnom izdanju predstaviti publici diljem kontinenta.

Nakon meteorskog uspona, debitantskog albuma DMNS & MOSQUITOES i intenzivnog razdoblja obilježenog koncertima diljem Hrvatske i Europe, Baby Lasagna u 2026. ulazi bez želje da ponavlja provjerenu formulu. Umjesto toga vraća se zvuku iz kojeg je sve krenulo, alternativi i modernom metalu, te gradi glazbu koja je tvrđa, direktnija i intenzivnija, ali i dalje zadržava prepoznatljiv humor, ironiju i autorsku osobnost Marka Purišića.

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Smjer je početkom godine otvorio singl „End The Party“, dosad jedno od njegovih najintenzivnijih i najintrospektivnijih izdanja, u kojem uspjeh, ego i sve što dolazi nakon naglog proboja stavlja pod povećalo. Uslijedio je „Sedated“, kojim još dublje ulazi u metal zvuk i kroz kontrast agresivne glazbe i razigrane estetike progovara o napadima panike.

Najnoviji singl „Face On Your Phone“, objavljen u kolovozu, dodatno zaoštrava novu fazu – brz, težak i beskompromisan, donosi metalcore energiju, elektroniku i scream vokale te potvrđuje smjer u kojem Baby Lasagna trenutno ide. Novi materijal tako ne djeluje kao nastavak prethodne ere, nego kao njezina svjesna dekonstrukcija i povratak glazbi u kojoj se Marko osjeća najprirodnije. 
Upravo je taj zaokret u središtu End The Party Toura. Prepoznatljivi Baby Lasagna nije nestao - humor, ironija, elektronika i veliki refreni i dalje su tu, ali gitare su glasnije, koncerti žešći, a novi materijal otvara potpuno drugačiju dimenziju njegovih live nastupa. 

Foto: PROMO

Nakon velikih europskih pozornica, ta energija u prosincu stiže doma, u Hrvatsku. Rijeka će Baby Lasagnu ugostiti 18. prosinca u Pogonu, dok je zagrebački koncert zakazan za 19. prosinca u Boogaloou. Bit će to prilika da i domaća publika doživi novu eru Baby Lasagne u njezinu punom koncertnom obliku, uz novi materijal, pjesme koje su obilježile njegov dosadašnji put i bend koji u novu turneju ulazi glasnije i žešće nego dosad.

Ulaznice za Rijeku i Zagreb u prodaju kreću u ponedjeljak 7. rujna u 11:00h kroz sustav Core Event.

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