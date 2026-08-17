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GLAZBENI SPEKTAKL

Baby Lasagna na Sziget Festivalu nastupio čak dva puta

Piše 24sata,
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Baby Lasagna na Sziget Festivalu nastupio čak dva puta
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Foto: Antonio Zulijani
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Baby Lasagna sa svojim je bendom 14. kolovoza održao samostalni nastup, a sutradan ga je na pozornicu pozvao kanadski izvođač bbno$

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Baby Lasagna iza sebe ima još jedan veliki festivalski trenutak – nastup na ovogodišnjem Sziget Festivalu u Budimpešti, jednom od najvećih europskih glazbenih festivala.

U petak, 14. kolovoza, Baby Lasagna sa svojim je bendom održao energičan samostalni nastup na pozornici The Buzz, pred međunarodnom festivalskom publikom. Već dan kasnije uslijedilo je novo iznenađenje – kanadski izvođač bbno$ pozvao ga je kao gosta na svoj nastup na glavnoj pozornici Szigeta.

Foto: Antonio Zulijani



Baby Lasagna tako se 15. kolovoza pojavio na Main Stageu, gdje su zajedno izveli „eurodab“, njihovu zajedničku pjesmu, pred jednom od najvećih publika festivala.

Gostovanje je zaokružilo posebno izdanje Szigeta za Baby Lasagnu: u dva dana predstavio se festivalskoj publici kroz vlastiti koncert, ali i kroz suradnju s jednim od trenutno najprepoznatljivijih kanadskih izvođača.

Nastupi u Budimpešti još su jedan korak u međunarodnom koncertnom putu Baby Lasagne, koji nakon eurovizijskog uspjeha nastavlja graditi svoju priču na velikim europskim festivalskim pozornicama.

Foto: Antonio Zulijani

A nakon Szigeta nema stajanja - imaju još koncerata tijekom ljeta, nakon čega će uslijediti pripreme za turneju po Europi i Ujedinjenom Kraljevstvu. 

- Želim i tamo napraviti pravi, smisleni koncert, a ne samo odsvirati pjesme. Osim toga, uskoro izlazi i novi album - najavio je Marko nedavno za 24sata.

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