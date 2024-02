Baby Lasagna treći je Istrijan kojeg šaljemo na Eurosong: Evo odakle su bili ostali predstavnici

Pobjednom Baby Lasagne na ovogodišnjoj Dori 'kipić' će otići u Istru. Umažanin Marko Purišić nije prvi Istrijan koji će zapjevati na priželjkivanoj pozornici Eurovizije, na najvećem glazbenom natjecanju u Europi već su pjevali Franka Batelić, rodom iz Rapca i dobro poznati Rovinjež Tony Cetinski.

A odakle su bili drugi predstavnici Hrvatske na Euroviziji? Koja je naša regija dom najviše Dorinih pobjednika?

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Slavonci podzastupljeni

Iako je nedvojbeno da je Slavonija dom brojnih talentiranih glazbenika, u ekipi pobjednika Dore su, mogli bi reći, podzastupljeni. Osim Mije Dimšić, koja nas je predstavljala 2022., tu je bio i Dado Topić, koji je 2007. na Eurosong išao uz grupu Dragonfly. Kao ni Mia Dimšić, nisu se plasirali u finale natjecanja. Možda bismo među 'Eurosong Slavonce' mogli ubrojiti i Vesnu Pisarović, budući da je odrasla u Požegi. Legendarna dance pjevačica 2002. je predstavljala Lijepu Našu s hitom 'Sasvim sigurna', koji je završio na 11. mjestu.

Foto: HRT/Vedran Peteh

Unutrašnja Hrvatska

Krenemo li od istoka prema zapadu Lijepe Naše, nailazimo na domove nekoliko pjevača i pjevačica koji su nastupili na Eurosong pozornici. Bila je tu Lidija Horvat Dunjko, koja je 1995. zapjevala pjesmu 'Nostalgija' uz splitsku grupu Magazin. Ostvarili su zamjećen rezultat pa tako Hrvatsku smjestili na šesto mjesto. Iz unutrašnje Hrvatske je i Vanna, koprivničanka koja je na natjecanje išla 2001. s pjesmom 'Strings of my heart' i zauzela 10. mjesto.

Foto: Britta Pedersen/DPA/PIXSELL

Iz Zagreba su stigli Kraljevi ulice i njihova 'Romanca' (2008., 21. mjesto) te, naravno, Nina Badrić s 'Nebom' koje ju nije plasiralo u finale natjecanja. Predstavnica 2016. Nina Kraljić na natjecanje u Švedsku je stigla iz Lipovljana kraj Lonjskog polja, a Jacques Houdek je godinu kasnije iz Velike Gorice putovao u Portugal. Ninu i pjesmu 'Lighthouse' nismo slušali u finalu, a Jacquesov miks hrvatskog, talijanskog i engleskog u pjesmi 'My Friend' zaslužio je 13. mjesto.

S Lasagnom osmero iz Istre i Kvarnera

O Istrijanima smo već govorili, no valja spomenuti i sjeverno primorje, posebice Rijeku iz koje je poteklo nekoliko naših Eurosong predstavnika. Tu su bili i Putokazi 1993. Bio je to prvi puta da je Hrvatska išla na ovo natjecanje, a oni su otpjevali pjesmu 'Don't Ever Cry' te se smjestili na 15. mjesto. Iz Rijeke su bile i 'Enice'. Elena Tomeček, Nikolina Tomljanović, Iva Močibob i Ivona Maričić otpjevale su 'Probudi me' i zauzele 17. mjesto u Dublinu 1997.

Foto: YouTube/Screenshot/Cult Collections

2003. je na Euronsong išla Claudia Beni iz Opatije s pjesmom 'Više nisam tvoja', a Damir Kedžo je 17 godina kasnije na Dori pobijedio s pjesmom 'Divlji vjetre' te trebao ići Rotterdam, no natjecanje je bilo otkazano zbog pandemije koronavirusa. Ipak, Kedžo je uporan u svom naumu da zapjeva na pozornici Eurovizije, pa se i okušao i četvrti puta ove godine. Naravno, kada govorimo o Rijeci, nezaboravni su bili Letovci, koji su prošle godine bili u središtu pozornosti s 'Mamom ŠČ'.

Foto: ILUSTRACIJA/Sanjin Strukic/PIXSELL

Dalmatinaca je ipak najviše

Upravo iz Dalmacije je stigao najbolji plasman Hrvatske na Euroviziji. Naravno, bile su to Maja Blagdan 1996. s pjesmom 'Sveta Ljubav', u kojoj je otpjevan najviši ton u povijesti natjecanja te Doris Dragović i njezina 'Marija Magdalena'. Obje Splićanke, i obje su zauzele četvrto mjesto u finalu.

Foto: Sinisa Hancic/PIXSELL

Ne smijemo zaboraviti niti Magazin iz 1995. 1998. nas je predstavljala Danijela Martinović s pjesmom 'Neka mi ne svane', a 2006. je to bila nezaboravna Severinina 'Moja štikla', koja je pokupila 12. mjesto. Goran Karan, iako je rođen u Beogradu, većinu je života proveo u Splitu. On je 2000. pjevao 'Kad zaspu anđeli' i zauzeo 17. mjesto. Šibenčanin Igor Cukrov i Splićanka Andrea Šušnjara te njihova pjesma 'Lijepa Tena' nisu Hrvatskoj izborili finale 2009., a deset godina kasnije je na Dori trijumfirao mladi pjevač, također Splićanin, Roko Blažević. Roko također nije izborio finale. Posljednja Dalmatinka na Eurosongu bila je naravno Albina 2021. i njezin singl 'Tick-Tock', koji također nisu prošli u finale.

Foto: Fran Hitrec

Bilo je i onih izvan RH

Nekoliko je naših predstavnika rođeno i odraslo van Hrvatske. Tako je Ivan Mikulić iz Mostara 2004. pjevao 'You are the only one' i Boris Novković, koji je djetinjstvo proveo u Sarajevu, godinu kasnije predstavio Hrvatsku s pjesmom 'Vukovi umiru sami'. Pomalo zaboravljeni nastup Hrvatske na Eurosongu bio je onaj Darije Kinzer 2011. Hrvatica s njemačkom adresom otpjevala je pjesmu 'Celebrate' i smjestila se na 15. mjesto u polufinalu.