'Baca' se u tamburaše: 'Svojoj publici pripremam iznenađenje'

Osjećam se odlično, starije, rekao bih iskusnije. U ovih deset godina puno sam toga naučio, naročito kako funkcionira hrvatska glazbena scena. Također sam isprobao puno glazbenih stilova. Baš me zanima što će mi donijeti idućih deset - rekao nam je pop pjevač Bojan Jambrošić (34), koji je ove godine obilježio deset godina svog djelovanja na glazbenoj sceni, povodom čega će 15. studenoga imati koncert u zagrebačkom klubu History.

Obožavatelji ga još uvijek povezuju sa showom 'Hrvatska traži zvijezdu', gdje je pobijedio, ali njemu to ne smeta. Kako kaže, ipak je to njegov početak karijere, ono zbog čega je uspio.

- Iako, nove generacije me pamte po sudjelovanju u nekim novim showovima, primjerice 'Zvijezde pjevaju' i 'Ples sa zvijezdama'. Priznao je kada bi opet dobio poziv u neki show, da bi rado pristao. Želja mu je okušati se u nečem sličnom i steći iskustvo.

- Međutim, pjesma 'Ne govori da me znaš' ipak je ono što me najviše obilježilo. Ovu pjesmu izvodim gdje god da dođem te me po njoj publika najviše pamti - rekao nam je Bojan. Osim uspješne glazbene karijere, pjevaču dobro ide i u scenskim vodama, pa je tako glumio u mnogim mjuziklima.

Bojan trenutno dovršava svoj treći studijski album pop glazbe.

- Nakon toga izlazi nešto drugačije od mene.Predstavit ću album tamburaške glazbe s Tamburaškim orkestrom HRT-a - otkrio je svoje daljnje planove. Također, snima još jednu novu pjesmu, koja je, kako kaže, za njega potpuno drugačijeg stila.

- Izvest ću je premijerno na koncertu. Ne bih želio ništa drugo otkriti, jer je to iznenađenje. Ljudima kojima sam je do sada pustio rekli su da im se sviđa, tako da imam dobra očekivanja. Svi su očekivali nešto veselije od mene, uvijek su me pitali kako to da pjevam samo laganice. Na koncertu će uz to biti i gosti iznenađenja. Sve sam pripremio. Želim svojim obožavateljima pokazati kroz što sam sve prošao u ovih deset godina - zaključio je Bojan.

