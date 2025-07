Bacanje torti u publiku i himne plesnih podija: Zagrebačka će publika uz njih pozdraviti ljeto

Zagreb se priprema za glazbeni spektakl koji će obilježiti kraj ljeta 2025. godine. Dvodnevni Fair Fest, koji će se održati 12. i 13. rujna na Zagrebačkom velesajmu, obećava nezaboravno iskustvo za sve generacije ljubitelja elektroničke glazbe. Kao glavne zvijezde najavljeni su američki DJ superstar Steve Aoki i legende njemačke techno scene, Scooter, jamčeći vikend ispunjen energijom, nostalgijom i najnovijim svjetskim hitovima.

Steve Aoki: Kralj torte i electro house zvuka

Prvi dan festivala, petak 12. rujna, rezerviran je za jednog od najtraženijih i najenergičnijih DJ-eva današnjice. Steven Hiroyuki Aoki, Grammyjem nominirani producent i vizionar, poznat je po svojim eksplozivnim nastupima koji su više od običnog DJ seta. Njegov zaštitni znak postao je kontroverzni, ali obožavani ritual – gađanje publike tortama.

Ovaj "cake face" performans, koji je započeo kao marketinški trik za promociju pjesme 2011. godine, prerastao je u globalni fenomen. Najvatreniji obožavatelji natječu se za prve redove, držeći transparente s molbom da upravo oni budu "odabrani". Iako zvuči kaotično, Aoki inzistira da je riječ o nježnom ritualu, naručujući posebno pjenaste i lagane torte koje ne mogu ozlijediti sretnike u publici.

No, Aokijeva karijera puno je više od slastičarskih performansa. Sredinom devedesetih osnovao je vlastitu diskografsku kuću, Dim Mak Records. Ime, inspirirano njegovim herojem iz djetinjstva Bruceom Leejem, simbolizira "dodir smrti" iz borilačkih vještina, a za Aokija predstavlja disciplinu i snagu. Kroz Dim Mak, pružio je priliku tada nepoznatim izvođačima poput The Chainsmokers, Bloc Party i Zedd, pretvorivši etiketu u moćnu platformu za electro-dance scenu.

Njegova diskografija broji desetak albuma, a popis suradnji čita se kao enciklopedija glazbene industrije: Linkin Park, BTS, Louis Tomlinson, will.i.am, Afrojack i Lil Jon samo su neki od umjetnika s kojima je stvarao hitove. Uz glazbu, Aoki je strastveni filantrop. Osnivač je zaklade Steve Aoki Charitable Fund koja prikuplja novac za humanitarne organizacije i istraživanja mozga. Nedavno se oženio Sashom Sofine, a par je početkom 2025. objavio da očekuje sina.

Foto: Profimedia / ilustrativna fotografija

Scooter: Titani techna i rave himni

U subotu, 13. rujna, pozornicu preuzimaju istinske ikone koje su definirale zvuk jedne generacije. Njemački techno sastav Scooter, predvođen karizmatičnim H. P. Baxxterom, donosi u Zagreb svoju "THIRTY, ROUGH AND DIRTY!" turneju. Osnovani davne 1993. godine, Scooter su prodali preko 30 milijuna ploča i postali jedan od najuspješnijih njemačkih bendova svih vremena, s nevjerojatna 23 top-10 singla.

Foto: PROMO

Njihove pjesme su himne koje su odjekivale plesnim podijima diljem svijeta. Tko se ne sjeća uzvika "Hyper Hyper" ili refrena "How Much Is the Fish?"? Hitovi poput "Move Your Ass!", "Ramp! (The Logical Song)", "Nessaja" i "Maria (I Like It Loud)" urezani su u kolektivno sjećanje rejvera i i danas izazivaju euforiju.

Njihov uspjeh ne jenjava; posljednji album "Open Your Mind and Your Trousers" debitirao je na drugom mjestu njemačkih ljestvica, dokazujući da je njihova formula happy hardcorea, ravea i techna i dalje nevjerojatno popularna.

Fair Fest: Epicentar glazbenog ludila u Zagrebu

Festival će se održati u prostoru Zagreb Pyramids 15 na Velesajmu, koji može primiti do 20 tisuća posjetitelja, a uskoro će biti poznata i imena ostalih izvođača koja će upotpuniti ovaj dvodnevni techno rave spektakl.

Fair Fest nudi jedinstvenu priliku da se na jednom mjestu doživi vrhunac moderne elektroničke scene s Aokijem i oda počast legendama koje su je oblikovale sa Scooterom. Savršen oproštaj od ljeta za sve koji žive za ples i glazbu. Ulaznice već su dostupne putem platforme Entrio.