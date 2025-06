PRVI PUT U HRVATSKOJ: Rave ikone Scooter spremaju glazbeni spektakl u Zagrebu!

Legendarne njemačke tehno ikone Scooter spremaju se na samom kraju ljeta užariti Zagrebački velesajam. Nastupaju u sklopu festivala FairFest u organizaciji 24sata i ImagisEvent. Domaća publika će 13. rujna uživati u njihovom snažnom ritmu popraćenim senzacionalnim light showom. Imaju preko 30 milijuna prodanih albuma i singlova diljem svijeta, a na Spotifyju preko 4,7 milijuna mjesečnih slušatelja.

Osnovan još 1993. u Hamburgu, proslavio se već u prvoj godini karijere s hitom „Hyper Hyper“, koji se odmah našao na glazbenim ljestvicama diljem Europe. "How Much Is The Fish", „Nessaja“, „The Logical Song” i „Maria (I Like It Loud)“ samo su neki od njihovih hitova koji su se našli na ljestvicama top 10, a upravo su njihove pjesme ostvarile više takvih uspjeha od bilo kojeg drugog njemačkog benda.

lani su objavili svoj posljednji album "Open Your Mind And Your Trousers" koji je debitirao na drugom mjestu njemačke top-liste albuma. Svoju nevjerojatnu energiju s publikom diljem svijeta dijele više od tri desetljeća. Da je rave itekako živ i popularan, potvrđuje velik interes za njihovim nastupima diljem svijeta. Tim više je njihov dolazak u Zagreb značajan i za domaću, ali i regionalnu i inozemnu publiku.

Povoljne early bird ulaznice mogu se nabaviti putem platforme Entrio do 30.6., nakon čega će u prodaji biti ulaznice po regularnim cijenama.