Backstreet Boysi o svom hitu: 'Pjesma nema nikakvog smisla'

Glazbena skupina Backstreet Boys devedesetih godina nanizala je mnoge hitove, a jedan od najvećih je 'I Want It That Way'. Nju su izdali 1999. godine i nalazi se na albumu 'Millenium', a odmah je postala veliki hit. I sam album prodao se u milijunima primjeraka.

Mnogi njihovi obožavatelji su se godinama pitali što znače stihovi pjesme, a dečki iz benda su napokon progovorili o toj temi u showu 'Watch That Happens Live'. Fanovi su ih u emisiji nazivali i postavljali im pitanja, a jedno je bilo upravo vezano za stihove 'I Want It That Way'.

- Pjesma nema nikakvog smisla. Postojala je potpuno drugačija verzija pjesme koja je imala smisla, ali smo se mi na svu sreću ipak odlučili za ovu drugu jer pjesma ne bi postala hit da je imala smisla - rekao je A.J. McLean kroz smijeh.

Foto: Z5597 Robert Schlesinger/DPA/PIXSELL

Drugi je obožavatelj upitao je li istina da je poznati glumac Ryan Gosling (39) skoro postao član benda.

- Kad smo tek formirali bend, Ryan je živio u istoj zgradi kao i ja. Svaki dan zajedno smo igrali košarku i jednom sam mu prilikom rekao da će Backstreet Boysi postati popularni, a on je odgovorio da se to nikada neće dogoditi. Bio je u krivu - ispričao je McLean. Inače, Backstreet Boysi trenutačno su na turneji.

