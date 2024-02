Bahra: 'Htjela sam odustati od potrage za domom. Poljuljalo me puno negativnih komentara'

Bahra me danas nazvala i rekla da odustaje od humanitarne inicijative. Bilo mi je žao i rekla sam da ću joj sve darove koje je dobila proslijediti. Govori nam to Ines Petrić, koja je s Irenom Slopšek organizirala humanitarnu pomoć kako bi njihova kolegica iz 'Ljubav je na selu', Bahra Zahirović mogla kupiti dom.

- To je bio nagli potez. Nazvala sam Irenu i Ines i rekla da odustajem, no predomislila sam se. Neću odustati unatoč negativnim komentarima. Nevažni su. Nitko nije prisiljen i obvezan pomoći mi. Želim da nam svima bude lijepo, da nema potresa, ratova, ali događa se svašta. Ima dosta zlih ljudi. Zahvalna sam svima na podršci, ali i onima koji mi ne žele pomoći - kaže Bahra.

Foto: Privatni album

Simpatična bivša kandidatkinja 'Ljubav je na selu' zasad ne zna koliko se pomoći prikupilo.

- U ponedjeljak ću ići u banku i vidjeti. Sve ćemo javno objaviti, ne želim da se misli da će taj novac otići u neke druge svrhe. Skuplja se isključivo za kuću - ističe Bahra.

Foto: Privatni album

Ines, pak, dodaje kako i dalje traži Bahri dom.

- Razmišljala sam da se kupi neko zemljište pa da se na njega stavi montažna kuća. Vidjet ćemo Irena, Bahra i ja hoćemo li ipak ići na tu opciju. Važno mi je znati cijene kuća i zemljišta i sve ostale informacije po pitanju toga - dodaje Ines.

Foto: RTL

Osvrnula se i na negativne komentare koje je Bahra dobila.

- Ne treba se obazirati na to. Recimo, ja ih gledam kao motivaciju i da brže-bolje dođemo do cilja. Takva sam. Kad si odredim neki cilj, ništa me ne može pokolebati - zaključuje.