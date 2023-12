Bahra o prvom Božiću nakon što je primila sakramente: 'Sretna sam! Osjećam se nadareno...'

Otkad sam primila sakramente jako mi je poseban ovaj blagdan. Osjećam se nadarena Duhom svetim, sretna sam. Također, osjećam se posebno, idem na mise, no ne baš svaku nedjelju, ali trudim se svaku drugu. Na Badnjak ću svakako na misu i veselim se tome, rekla je Bahra Zahirović (58) za RTL.

Bivša kandidatkinja showa 'Ljubav je na selu' ovog je ljeta primila - krštenje, prvu pričest i krizmu. Sad je, kako kaže, svi zezaju da joj nedostaje samo sakrament ženidbe.

Foto: RTL

- To nikako ne želim. Danas ne znaš tko je kakav, svašta se događa u svijetu, a i ne želim nikome prati gaće - brak i obaveza me ne zanimaju. Imam šanse i prilike, ali nisam za to. Želim biti sama, okružena samo prijateljima i dobrim ljudima. Molim se i posvećujem sebi - otkrila je simpatična Bahra.

Čuje se s ostalim kandidatkinja iz 'Ljubav je na selu'

Bahri je ovo bio četvrti put da sudjeluje u 'Ljubav je na selu'. Prvo se prijavila kod Domina Santra u internacionalnu sezonu showa, no prvi spoj nije dobro prošao.

Bila je zatim na imanju kod Valtera Krastića i Marijana Ceravca, no nije imala sreće. Ljubav nije pronašla niti kod Stjepana Runtasa, čiju je farmu sama odlučila napustiti. Kako kaže, i dalje je u kontaktu s pojedinim natjecateljicama 'Ljubav je na selu'.

- Ponekad razmijenim koju poruku sa Suzanom, Amrom i Rankom tek toliko da se vidi da se nismo zaboravili, a s Irenom popijem i prijateljske kava. Prijateljsku kavu također dogovaram i s Rankom - rekla je.

Foto: RTL

Nedavno je dala savjet farmeru Stjepanu.

- Ima nešto što nisam rekla. Reći ću sada iskreno od srca: Stjepane, moj prijateljski savjet ti je da poradiš na svojim nekim manama za svoje dobro. Ne želim na tebe ostaviti nikakav loš dojam, niti te uvrijediti, upravo suprotno – želim ti sve najbolje, no poradi na sebi - govorila je za RTL.

Bahrin muškarac treba biti kvalitetan

Bahrine izjave i komentari postali su viralni. Od svojih teorija o muškarcima, demonstracija vještina samoobrane i priča o supermoćima procjenjivanja drugih, nema toga o čemu nije progovorila.

- Ja Bahra kao Bahra još očekujem muškarca. Znači, primitivan muškarac me ne zanima. Mora biti vrhunske kvalitete, uredan, pun kvalitete čistoće, lijepog oblačenja. U prvom redu, pristup, što mi je bitnije od svega, dobar kavalir, džentlmen, mora biti kvalitetan u ljubavi, a ne neki mlitavac. Ja volim kvalitetu jer sam još uvijek kvalitetna žena - rekla je ranije za RTL.