Bahra opisala svog muškarca iz snova: 'Mora biti kvalitetan u ljubavi, a ne neki mlitavac...'

Ja Bahra kao Bahra još očekujem muškarca. Znači, primitivan muškarac me ne zanima. Mora biti vrhunske kvalitete, uredan, pun kvalitete čistoće, lijepog oblačenja. U prvom redu, pristup, što mi je bitnije od svega, dobar kavalir, džentlment, mora biti kvalitetan u ljubavi, a ne neki mlitavac. Ja volim kvalitetu jer sam još uvijek kvalitetna žena. Rekla je to kandidatkinja Bahra Zahirović, koja se četvrti put vratila u show 'Ljubav je na selu'.

Bahra je jedna od tri kandidatkinje koje su na imanju kod farmera Stjepana Runtasa. Ona ne odustaje od ljubavi. Kaže kako unatoč godinama svi imaju pravo biti voljeni i voljeti.

'Svatko je željan ljubavi'

- Svatko je željan dok mu srce radi pažnje, ljubavi, nježnosti, toplog zagrljaja. Znači, nemojmo biti sebični da ugrožavamo generacije ljudi. Ja kao ja, zaboravite moje godine. Uopće vas ne želim čuti - rekla je za RTL.

Simpatična kandidatkinja napunila je u kolovozu 58 godina.

- Ne stidim svojih godina. Žena, evo vidite, ok. Hvala bogu, za sada zdrava. Bože, hvala ti. Sve to ima svoje stajalište, ali isto tako ne volim ljude koji omalovažavaju generaciju. Nebitno muškarca ili žene, godine: 'Stare babe, što vi tražite ili ti stari prdonja, kaj buš ti. Uopće ne možeš ništa'. To je meni tako primitivno, odvratno za čuti, odvratno - zaključila je.

Bahrine izjave i komentari postali su viralni. Od svojih teorija o muškarcima, demonstracija vještina samoobrane i priča o supermoćima procjenjivanja drugih, nema toga o čemu nije progovorila.