Bahra o Stjepanu: 'Ne želim te uvrijediti, ali poradi na sebi...'

Ima nešto što nisam rekla. Reći ću sada iskreno od srca: Stjepane, moj prijateljski savjet ti je da poradiš na svojim nekim manama za svoje dobro. Ne želim na tebe ostaviti nikakav loš dojam, niti te uvrijediti, upravo suprotno – želim ti sve najbolje, no poradi na sebi. Poručila je to Bahra Zahirović (58), sada već bivša kandidatkinja showa 'Ljubav je na selu' za RTL.

'Baš sam se razveselila'

Bahri je ovo bio četvrti put da sudjeluje u 'Ljubav je na selu'. Prvo se prijavila kod Domina Santra u internacionalnu sezonu showa, no prvi spoj nije dobro prošao. Bila je zatim na imanju kod Valtera Krastića i Marijana Ceravca, no nije imala sreće. Ljubav nije pronašla niti kod Stjepana Runtasa, čiju je farmu sama odlučila napustiti.

Foto: RTL

- Smatrala sam da mi je već svega dovoljno, odnosno da sam se dobro provela. Sama sam odlučila da želim napustiti farmu. Stjepan mi to nije zamjerio, ali iznenadilo me kada sam doznala da me nije planirao izbaciti. Baš sam se razveselila - objasnila je ranije u emisiji.

Sad je otkrila kad joj je bilo najteže u 'Ljubav je na selu'.

- Moram iskreno priznati kako mi je najteži trenutak mog boravka na farmi bio u Samoboru na samom početku, ne bih se vraćala na ružne stvari – to gledatelji mogu sami vidjeti i zaključiti. Ja o tome više ne želim pričati, niti ikoga više prozivati - priznala je.

Foto: RTL

Njezine izjave postale viralne

Bahrine izjave i komentari postali su viralni. Od svojih teorija o muškarcima, demonstracija vještina samoobrane i priča o supermoćima procjenjivanja drugih, nema toga o čemu nije progovorila.

- Ja Bahra kao Bahra još očekujem muškarca. Znači, primitivan muškarac me ne zanima. Mora biti vrhunske kvalitete, uredan, pun kvalitete čistoće, lijepog oblačenja. U prvom redu, pristup, što mi je bitnije od svega, dobar kavalir, džentlmen, mora biti kvalitetan u ljubavi, a ne neki mlitavac. Ja volim kvalitetu jer sam još uvijek kvalitetna žena - rekla je ranije za RTL.