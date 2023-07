Bahra primila sve sakramente: 'Sada mi još samo fali ženidba, ali to mora biti poseban čovjek'

Bahra Zahirović ovog se lipnja krstila, pričestila i krizmala u Katoličkoj Crkvi. Bivša kandidatkinja showa 'Ljubav je na selu' sve je podijelila na Facebooku, a sada je otkrila kako se na primanje sakramenta odlučila nakon brojnih navika koje je stekla još kao djevojka.

- Budući da sam rođena u Hrvatskoj, tu sam odrasla i školovala se, a kao dijete, imala sam priliku ići na misu. Tako sam odgajana od početka svog uzrasta, da se znam prekrižiti Bogu, odlazila sam na Kamenita vrata. Te sve navike sam stekla kao djevojka i to sam zavoljela. Posvetila sam se tome da odlazim na Kamenita vrata, prošećem po Gornjem gradu. Često sam odlazila na proštenja i shvatila sam da je najbolje da se pričestim - objasnila je za RTL.

Prije velikog dana, kaže, morala je odslušati vjeronauk i proći ispit.

- Prihvatila sam da moram proći vjeronauk, prošla sam na ispitu i osjećala sam se ponosno i sretno. Bila sam spremna na to sve i jako sretna što sam primila sve sakramente. Krštenje, Sveta pričest i Sveta potvrda. Još mi samo nedostaje ženidbeni sakrament. Tako se i svećenik šalio, a ja vičem: 'Ne još' - rekla je Bahra koja je još uvijek razočarana u muškarce.

Otkrila je i zašto se još nije skrasila.

- To mora biti poseban čovjek s kojim bi ja to odlučila u današnje vrijeme, gledajući u suštinu života i sve primjere, gdje je najviše loših primjera u bračnim zajednicama... Teško se odlučujem na to, ali nikad se ne zna - zaključila je Bahra.