Nakon lijepog dočeka, farmer Marijan je, kao i ostali, pokazao djevojkama svoju kuću i sobe u kojima će one spavati. Iako su se one ponadale da će svaka imati vlastitu sobu, morale su se raspodijeliti u dvije koje im je ponudio Marijan.

- O lijepooo - rekla je Mara kada je vidjela kuću.

- Moram reći da me to jako iznenadilo gledajući po grad ove kuće. Iznenadilo me, ovo je kao u meksičkoj sapunici rekla je Bahra pa dodala:

- Volim takve kuće, takve gradnje. Pa to je sve široko, u jednom tonu.

Kandidatkinja Radmila zaključila je da je Marijan dobar stil donio iz Amerike.

- Mogu reći da sam u Njemačkoj isto takve kuće gledala, a on je valjda iz Amerike prenio ovaj stil tu - rekla je.

Vesela Bahra odmah je pomislila na tulum u velikoj kući.

- Ja ću tu plesati naveliko. Tu ćemo napraviti tulum.

Marijan je nakon lijepih komentara zaključio kako se svim djevojkama sviđa njegova kuća.

Pokazivao im je unutrašnjost i sobe u kojima će one biti, a objašnjavao im je i odakle je dobio pojedine predmete.

Obilazak kuće završio je u pošalicama i malim podbadanjima između cura.

Bahra je više puta ponavljala kako je ona na godišnjem odmoru i kako je njoj dovoljan mali krevet, a onda zaključila:

- A ovdje koliko vidim nema mame, to je odlično. Nema maminih sinova.