IPAK PJEVAO

Bajaga je sinoć ipak pjevao u Dugom Selu, nikakvi prosvjedi nisu ga zaustavili i bilo je puno

Nakon Zagreba i Pule, Momčilo Bajagić Bajaga s Instruktorima je zasvira i pjevao na otvorenju manifestacije "Stara jela z Dugog sela"

Unatoč prosvjedima i pritiscima dijela braniteljskih udruga, Grad Dugo Selo i lokalna Turistička zajednica nisu odustali od ranije najavljenog nastupa Momčila Bajagića Bajage. Popularni srpski glazbenik, zajedno sa svojim bendom „Instruktori“, otvorio je u petak navečer tradicionalnu kulturno-gastronomsku manifestaciju „Stara jela z Dugog Sela“.

U kolovozu su svirali u Puli

Koncert je privukao velik broj posjetitelja iz Dugog Sela, okolnih mjesta i Zagrebačke županije, a publika je s oduševljenjem dočekala Bajagine najveće hitove, uključujući pjesme „Ruski voz“, „Plavi safir“, „Godine prolaze“, „S druge strane jastuka“ i druge koje su obilježile više od tri desetljeća glazbene scene na prostoru bivše Jugoslavije.

Reakcije dijela javnosti bile su burne već pri prvim najavama koncerta. Braniteljske udruge iz Dugog Sela, općine Rugvica i Brckovljani izrazile su protivljenje Bajaginom nastupu, pozivajući se na dugogodišnje glasine da je tijekom Domovinskog rata pjevao pjesme s četničkim porukama. Te tvrdnje nikada nisu službeno potvrđene, ali se povremeno ponovno pojavljuju u javnosti, osobito prilikom najave njegovih koncerata u Hrvatskoj.

pravo zbog takvih pritisaka, ove godine su otkazani njegovi nastupi u Solinu i Sisku. U Solinu je službeno rečeno da je koncert otkazan „zbog sigurnosno-tehničkih razloga“, dok je u Sisku koncert uklonjen iz programa nakon promjene gradske vlasti, uz obrazloženje da „Grad nema sredstava za organizaciju“.

Za razliku od navedenih primjera, gradske vlasti u Dugom Selu odlučile su ne popustiti pritiscima. Turistička zajednica i Grad stali su iza odluke da Bajaga otvori manifestaciju, ističući važnost slobode umjetničkog izražavanja i kontinuiteta kulturnog programa.

Prema izvještaju lokalnog portala Dugoselska kronika, koncert je protekao bez ikakvih incidenata. Sigurnosne službe bile su prisutne u pojačanom broju, a sama organizacija bila je besprijekorno provedena. Publika je u mirnoj atmosferi uživala u dvosatnom nastupu, čime je službeno otvoren glazbeni dio trodnevne manifestacije „Stara jela z Dugog Sela“.

Ovaj slučaj još jednom otvara pitanje granica između politike, umjetnosti i javne percepcije. Iako je Bajaga posljednjih godina nastupao u brojnim hrvatskim gradovima bez problema, kontroverze koje se za njim vuku od devedesetih i dalje ga prate – usprkos nedostatku konkretnih dokaza.

No, večer u Dugom Selu pokazala je kako publika i dalje prepoznaje glazbu kao univerzalan jezik koji nadilazi podjele. Organizatori su poslali jasnu poruku da kulturne manifestacije trebaju biti prostor zajedništva, a ne novih podjela.

