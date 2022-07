Bajaga sa suprugom nije živio tri godine, a 2021. su se rastali: Evo kako su podijelili imovinu

Vijest da se glazbenik Momčilo Bajagić Bajaga (62) razveo od supruge Emilije nakon 33 godine braka, iznenadila je regiju. Bajaga je svoju privatnost ljubomorno čuvao daleko od očiju javnosti. U malobrojnim intervjuima rekao bi poneku riječ o djeci, sinu i kćerki, koji su odrasli ljudi, kao i o bivšoj supruzi, o kojoj je imao samo riječi hvale. Tako se stekao dojam da je njihov brak idealan i da nema nikakvih trzavica, ali čini se da nije bilo tako.

POGLEDAJTE VIDEO:

Navodno između Bajage i Emilije već dugo nije štimalo kako treba i njih dvoje duže vrijeme nisu živjeli zajedno, pa je razvod bio neminovan.

- Ne znam točan razlog zbog kojeg su se rastali, ali pouzdano znam da od 2019. nisu živjeli zajedno. Vjerojatno su mislili da će prebroditi krizu i nisu odmah podnijeli zahtjev za sporazumni razvod, ali kako se to nije dogodilo, odlučili su da brak i formalno okončaju. To se se desilo u svibnju 2021., kada je bilo posljednje ročište na sudu i tad je razveden njihov brak. Emilija i Bajaga su u braku stekli imovinu koju su ravnopravno podijelili, jedan stan u Beogradu je pripao njoj, a drugi njemu - rekao je izvor blizak glazbeniku za Kurir.

Kantautor nije htio da se ova vijest proširi u medijima i na sve načine je htio da sakrije da se razveo od žene, rekao je izvor.

- On ne voli da se njegovo ime provlači po novinama u drugom kontekstu osim kad je muzika u pitanju. O razvodu, znam pouzdano, ni svojim prijateljima nije pričao detalje. Nekolicina njih zna za to, ali ga ništa ne pitaju. Bajaga održava redovan kontakt s djecom, postao je djed jer je njegov sin dobio dijete, po tom pitanju sve funkcionira u najboljem redu. Koliko znam, i njegova bivša žena također s djecom ima redovan kontakt i viđaju se, ali ne znam u kakvom je odnosu s Bajagom nakon razvoda - rekao je on.

Emilija i Momčilo kao mladi živjeli su u istom mjestu, a upoznali su se u autobusu. Sudbonosno 'da' izrekli su 1989. godine.

- U busu sam je prvi put pitao bi li htjela sa mnom izaći u nedjelju, a ona je rekla da nedjeljom ne izlazi. Ja sam to shvatio kao da me je odbila, jer tko ne izlazi nedjeljom? Ema je valjda izlazila subotom, otkud znam. Ja nisam postavljao nikakva dodatna pitanja. Tek poslije nekoliko mjeseci smo prohodali - ispričao je glazbenik svojedobno.

Emiliji je posvetio sve svoje ljubavne pjesme.

- O javnim se osobama svašta piše. Ema je to stvarno dobro podnijela, posebno tih prvih godina naše veze koje su bile najluđe. Nismo mogli ići na ljetovanje tamo gdje idu svi. Na Mljetu smo jednom otišli na neku daleku plažu kako bi bili sami. Međutim, odnekuda se pojavilo petero ljudi koji su samo sjedili i gledali u nas - ispričao je roker.

Najčitaniji članci