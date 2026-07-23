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LEGENDARNI GLAZBENIK

Bajaga uoči ljetne turneje otkrio zašto još uvijek nastupa...

Piše 24sata,
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Bajaga uoči ljetne turneje otkrio zašto još uvijek nastupa...
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Koncert Bajage u Areni ZAgreb | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Turneja započinje 27. srpnja 2026. godine u 21 sat na Ljetnoj pozornici u Opatiji, nastavlja se 29. srpnja u Makarskoj, na Ljetnom kinu, a završava 30. srpnja u Trogiru, na jedinstvenoj pozornici Kule Kamerlengo

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Jedan od najpoznatijih rock sastava na ovim prostorima, Bajaga i Instruktori, ovog će ljeta održati tri velika koncerta na hrvatskoj obali. Turneja započinje 27. srpnja 2026. godine u 21 sat na Ljetnoj pozornici u Opatiji, nastavlja se 29. srpnja u Makarskoj, na Ljetnom kinu, a završava 30. srpnja u Trogiru, na jedinstvenoj pozornici Kule Kamerlengo.

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- Veselim se susretu s publikom na Jadranu, kao i uvijek i vjerujem da ćemo zajedno provesti lijepe glazbene večeri. Ponesite dobro raspoloženje, a mi donosimo pjesme koje svi znamo - rekao je Bajaga uoči koncerata.

Foto: Nebojša Babić

Ususret koncertima, Momčilo Bajagić - Bajaga poručio je kako ga i nakon više od 40 godina ovaj posao i dalje ispunjava. Dodao je kako ga posebno raduje kada na koncertima vidi mlađe generacije koje pjevaju pjesme nastale prije nego što su se rodile.

- Najviše me raduje kada vidim da djeca na koncertima znaju pjesme koje sam napisao kad se nisu ni rodili. Taj osjećaj je ono zašto se još uvijek bavim ovim poslom - istaknuo je Bajaga. 

Zagreb: Bajaga održao koncer u Tvornici
Zagreb: Bajaga održao koncer u Tvornici | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL

Grupu je osamdesetih godina osnovao Momčilo Bajagić - Bajaga, a tijekom više od četiri desetljeća djelovanja bend je ostavio neizbrisiv trag na regionalnoj glazbenoj sceni. Njihove pjesme obilježile su generacije slušatelja, a hitovi poput Moji drugovi, Plavi safir, Tišina, Zažmuri, Ruski voz, 220 u voltima i Godine prolaze i danas se pjevaju uglas na koncertima.

Bajaga i Instruktori poznati su po prepoznatljivom spoju rocka i popa, melodičnim aranžmanima i tekstovima koji govore o ljubavi, prijateljstvu, odrastanju i životu. Upravo zbog toga njihova glazba uspješno povezuje različite generacije, a njihovi nastupi redovito okupljaju tisuće obožavatelja.

Tri atraktivne ljetne pozornice pružit će idealan ambijent za susret s bendom čije pjesme već više od četrdeset godina zauzimaju posebno mjesto u srcima publike. Opatijska Ljetna pozornica, Ljetno kino u Makarskoj i impresivna Kula Kamerlengo u Trogiru ugostit će večeri ispunjene emocijama, nostalgijom i vrhunskom energijom, uz presjek najvećih hitova koji su obilježili bogatu karijeru sastava, najavljuju organizatori.

Koncert Bajage u Areni ZAgreb
Koncert Bajage u Areni ZAgreb | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Ulaznice za koncerte dostupne su u prodajnim sustavima Eventim.hr, Adriaticket.hr i Mojekarte.hr.

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