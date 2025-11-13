Devito i Bajaga snimili su duet! Fanovi su u šoku: 'U kojem mi to paralelnom svemiru živimo?'

Čitavu regiju iznenadio je duet naizgled nespojivog dvojca, a riječ je o pjesmi 'Astronaut' koju su zajedno snimili Bajaga i Devito. Ovaj singl, za koji je snimljen i spot, objavljen je prije dva dana, a na platformi YouTube ima već preko 750 tisuća pregleda.

Tekst za pjesmu, kao i samu glazbu, dvojica glazbenika radila su zajedno. Za mix je zaslužan Jan Magdevski, a aranžman potpisuju Aleksandar Sablić i Marko Moreno, dok je video spot nastao u produkciji BURA productiona.

Foto: YouTube

Ispod pjesme nanizali su se mnogobrojni komentari obožavatelja. 'Top 10 neočekivanih momenata', 'Bajaga i Devito pjevaju o astronautima?! U kojem paralelnom svemiru mi živimo?', 'Vjerujem, ne vjerujem', 'Da mi je neko rekao prije 5 godina da će Devito snimiti duet sa Bajagom ne bih mu vjerovao', 'Duo koji nismo očekivali', 'Duo za koji nismo znali da nam treba.', samo je dio onoga što su pisali ugodno iznenađeni fanovi.

Foto: YouTube

Dva glazbenika, koja su zaslužna za ovaj hit, možda dolaze iz 'različitih svjetova', no ova pjesma dokazuje kako unatoč tome nisu toliko nespojivi. Momčilo Bajagić, poznatiji pod nadimkom Bajaga, svoju je, sad već kultnu, glazbenu karijeru započeo 70-ih godina prošloga stoljeća.

Iako su s njegovim opusom možda nešto više upoznate starije generacije, i one mlađe znaju neke od njegovih najpoznatijih pjesama kao što su 'S druge strane jastuka', 'Tišina' i 'Plavi safir'.

Foto: YouTube

Za razliku od njega, Devito, odnosno David Ljubenović, srpski je reper kojeg uglavnom prati mlađa publika. Ovaj 30-godišnjak, koji je debitirao prije 7 godina, među pripadnicima generacije Z proslavio se pjesmama poput 'Vudu', 'Amsterdam', ' 35°C' i 'Ego'.

POSLUŠAJTE PJESMU: