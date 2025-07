Bajagi otkazali koncert u Solinu, oglasili se organizatori, ali i menadžer: 'On je baš razočaran'

Nakon vijesti da je Bajagin koncert u Solinu, koji se trebao održati u sklopu Kawa Festa, otkazan, oko svega su se oglasili iz Grada Solina, ali i Bajagin menadžer. Festival je na stranicama ranije poručio da je koncert, koji je trebao biti 22. kolovoza, otkazan zbog 'sigurnosno-tehničkih razloga'. Na stranicama su potom objavili i zajedničko priopćenje organizatora, Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin te Grada Solina, odnosno Ureda gradonačelnika.

U priopćenju navode kako su se i Grad i Javna ustanova, u danima nakon objave koncerta, 'suočili s negodovanjem dijela javnosti, u prvom redu hrvatskih branitelja i udruga proizašlih iz Domovinskog rata koje djeluju na području grada Solina'.

- Razlog negodovanja branitelja i zahtjev za otkazivanjem navedenog koncerta, po njihovom mišljenju, proizlazi iz informacija da je Bajaga za vrijeme Domovinskog rata imao nastup (koncert) u tada okupiranom Kninu i to kako bi dizao moral srpskim vojnicima, odnosno četnicima. Iako smatramo da te informacije i stavovi nisu utemeljeni na relevantnim činjenicama i dokazima, kao grad koji njeguje kulturu i dijalog ne želimo da bilo koji glazbeni događaj postane povod za podjele ili sukobe. Odluka o otkazivanju koncerta donesena je odgovorno, prije svega uzevši u obzir spomenute reakcije udruga hrvatskih branitelja, ali i s ciljem očuvanja sigurnosti izvođača, publike i javnog prostora. Zahvaljujemo svima koji su razumjeli ovu odluku, a Kawa Fest i dalje ostaje platforma otvorena različitim izvođačima i idejama koje povezuju, a ne razdvajaju - stoji u priopćenju.

Menadžer: 'Bajaga je bio baš razočaran'

Bajagi je koncert prije manje od dva mjeseca otkazao i Grad Sisak, a njegov menadžer je za Dnevnik Nove TV rekao kako ni ovoga puta ne namjeravaju tužiti organizatore.

- Nama je stvarno žao Bajage, baš je bio razočaran. Ljudi su očekivali koncert jer Bajaga ondje nije bio sigurno dvadesetak godina. Znate što je internet napravio. Nekad su u obitelji znali da je jedna budala, sada čitav svijet zna da je ta jedna budala - budala - rekao je menadžer Dragoslav Gane Pecikoza.

Koncert Bajage u Areni ZAgreb | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Dodao je i da je Rambo Amadeus nazvao Bajagu i rekao da nema razloga da on nastupa.

- Rekao je: Ako Vi niste podobni - nisam ni ja. To je muzička solidarnost. Mislim da je to sadašnja situacija koja će sigurno za mjesec dana proći... Imamo još pet gradova ugovorenih u Hrvatskoj... Može biti kritično ako i tih pet gradova otkaže, a nadamo se da se to neće dogoditi - ispričao je.

- On je vrhunski čovjek i glazbenik. Nama je stvarno žao i nećemo se tako lako odreći hrvatske publike - zaključio je.