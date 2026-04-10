PREMIJERA JE DANAS

Bajkoviti balet 'Trnoružica' P.I. Čajkovskog je novi hit HNK-a

Piše Davor Lugarić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: INES NOVKOVIć/PROMO

Riječ je o jednom od ključnih naslova ove kazališne sezone, izjavila je uoči premijere dr. sc. Iva Hraste Sočo, intendantica HNK u Zagrebu

Admiral

U zagrebačkom Hrvatskom narodnom kazalištu jučer je održana generalna proba najiščekivanijeg baletnog naslova posljednjih nekoliko godina, 'Trnoružice' P. I. Čajkovskog, koja večeras premijerno dolazi pred hrvatsku publiku.

VELIK INTERES Održan Kazališni doručak uoči velike baletne premjere Trnoružice u zagrebačkom HNK
Održan Kazališni doručak uoči velike baletne premjere Trnoružice u zagrebačkom HNK

Riječ je o velikoj baletnoj produkciji koja već mjesecima izaziva izniman interes publike, sve su predstave rasprodane čak tri mjeseca unaprijed, a to ovaj naslov potvrđuje kao pravi kazališni događaj sezone. Takav interes ne čudi, s obzirom na raskoš produkcije i snagu ansambla Baleta HNK u Zagrebu.

Ovu novu interpretaciju klasične bajke potpisuje kanadski umjetnik Paul Chalmer, koji u ulozi koreografa i redatelja donosi svježe, koreografski suvremeno čitanje jednog od najpoznatijih baletnih naslova. Njegov pristup spaja poštovanje prema tradiciji s naglašenom scenskom dinamikom i vizualnom atraktivnošću, stvarajući predstavu koja, sudeći po prodaji ulaznica, bezrezervno osvaja publiku.

NEOBJAŠNJIV FENOMEN Usnula ljepotica - curica zaspala i nije se probudila devet godina
Usnula ljepotica - curica zaspala i nije se probudila devet godina

Generalna proba otkrila je produkciju iznimne razine, od preciznosti tehnike baletnog ansambla, preko bogate scenografije i kostimografije, do pažljivo oblikovanog svjetla i scenskih efekata koji dodatno naglašavaju bajkovitu atmosferu. Sve to čini ovu 'Trnoružicu' pravim scenskim spektaklom.

Uoči premijere intendantica HNK u Zagrebu, dr.sc. Iva Hraste Sočo, ističe: 'Riječ je o jednom od ključnih naslova ove kazališne sezone, koji na najbolji način demonstrira spremnost i umjetničku zrelost baletnog ansambla, istovremeno potvrđujući izvrsnost Orkestra Opere HNK u Zagrebu'.

“Trnoružica” je jedan od tri velika “bijela baleta” jednog od najvećih skladatelja Petra Iljiča Čajkovskog, remek-djelo koje je dovelo do savršenstva carski klasični akademski stil ruskog baleta s kraja 19. stoljeća. 

Jesu li parovi iz 'Savršenog' još uvijek zajedno? Evo što oni kažu
GOTOVA 5. SEZONA

Jesu li parovi iz 'Savršenog' još uvijek zajedno? Evo što oni kažu

U petoj sezoni showa 'Gospodin Savršeni' je Petar odabrao Anastasiju, a Karlo je za svoju pobjednicu odabrao Kaju. Prošle sezone se ljubav nije nastavila nakon što je show došao kraju, a ove?
FOTO One su pobijedile u showu 'Gospodin Savršeni'! Često vole pozirati u izazovnim izdanjima
DOBILE SU RUŽE

FOTO One su pobijedile u showu 'Gospodin Savršeni'! Često vole pozirati u izazovnim izdanjima

Iza nas je još jedna uzbudljiva i dramatična sezona 'Gospodina Savršenog'. Srce Karla osvojila je Kaja, dok je Petar posljednju ružu dao Anastasiji
FOTO Ovo su prošlogodišnje pobjednice 'Savršenog': Ovako sada izgledaju Maida i Vanja
USUSRET NOVOM FINALU

FOTO Ovo su prošlogodišnje pobjednice 'Savršenog': Ovako sada izgledaju Maida i Vanja

Došlo je vrijeme za veliko finale nove sezone 'Gospodina Savršenog', a dok čekamo posljednje ruže i proglašenje pobjednica, prisjetimo se dama koje su u prošloj sezoni ukrale srca tadašnjih 'Savršenih' Miloša Mićovića i Šime Eleza.

