Bajkoviti balet 'Trnoružica' P.I. Čajkovskog je novi hit HNK-a

U zagrebačkom Hrvatskom narodnom kazalištu jučer je održana generalna proba najiščekivanijeg baletnog naslova posljednjih nekoliko godina, 'Trnoružice' P. I. Čajkovskog, koja večeras premijerno dolazi pred hrvatsku publiku.

Riječ je o velikoj baletnoj produkciji koja već mjesecima izaziva izniman interes publike, sve su predstave rasprodane čak tri mjeseca unaprijed, a to ovaj naslov potvrđuje kao pravi kazališni događaj sezone. Takav interes ne čudi, s obzirom na raskoš produkcije i snagu ansambla Baleta HNK u Zagrebu.

Ovu novu interpretaciju klasične bajke potpisuje kanadski umjetnik Paul Chalmer, koji u ulozi koreografa i redatelja donosi svježe, koreografski suvremeno čitanje jednog od najpoznatijih baletnih naslova. Njegov pristup spaja poštovanje prema tradiciji s naglašenom scenskom dinamikom i vizualnom atraktivnošću, stvarajući predstavu koja, sudeći po prodaji ulaznica, bezrezervno osvaja publiku.

Generalna proba otkrila je produkciju iznimne razine, od preciznosti tehnike baletnog ansambla, preko bogate scenografije i kostimografije, do pažljivo oblikovanog svjetla i scenskih efekata koji dodatno naglašavaju bajkovitu atmosferu. Sve to čini ovu 'Trnoružicu' pravim scenskim spektaklom.

Uoči premijere intendantica HNK u Zagrebu, dr.sc. Iva Hraste Sočo, ističe: 'Riječ je o jednom od ključnih naslova ove kazališne sezone, koji na najbolji način demonstrira spremnost i umjetničku zrelost baletnog ansambla, istovremeno potvrđujući izvrsnost Orkestra Opere HNK u Zagrebu'.

Foto: INES NOVKOVIć/PROMO

“Trnoružica” je jedan od tri velika “bijela baleta” jednog od najvećih skladatelja Petra Iljiča Čajkovskog, remek-djelo koje je dovelo do savršenstva carski klasični akademski stil ruskog baleta s kraja 19. stoljeća.