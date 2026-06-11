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FOTO Svi se dive njenoj figuri! Kolinda Grabar Kitarović otkrila nam tajnu, a ovako se mijenjala

Bivša predsjednica Republike Hrvatske nedavno je objavila fotke s Cipra, a komplimenata nije nedostajalo. Posljednjih par godina mnogi hvale njenu vitku figuru, a ona nam je ranije otkrila i 'tajnu' iza nje...
FOTO Svi se dive njenoj figuri! Kolinda Grabar Kitarović otkrila nam tajnu, a ovako se mijenjala
'Ima nešto posebno u tome kad te posao odvede na mjesto gdje, osim obaveza, pronađeš i malo mira, prirode i vremena za uživanje', napisala je Grabar Kitarović na društvenim mrežama uz nekoliko svojih fotografija.  | Foto: instagram
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'Ima nešto posebno u tome kad te posao odvede na mjesto gdje, osim obaveza, pronađeš i malo mira, prirode i vremena za uživanje', napisala je Grabar Kitarović na društvenim mrežama uz nekoliko svojih fotografija.  | Foto: instagram
Komentari 2

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