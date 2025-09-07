Baka Baddie je od 1928. 'krala muškarce', a proslavila se na društvenim mrežama s 85.

Svijet se oprostio od Helen Ruth Elam Van Winkle, neponovljive internetske senzacije poznate kao Baddie Winkle, koja je preminula u 97. godini. Njezin odlazak označio je kraj jedne godine, ali i potvrdio vječnost nasljeđa žene koja je u 85. godini odlučila postati globalni fenomen. Svojim legendarnim sloganom "Kradem ti muškarca od 1928.", milijunima pratitelja i neonskim modnim izričajem, Baddie je srušio sve stereotipe o starenju i postao simbol životne radosti, prkosa i beskompromisne autentičnosti. Njezina priča nije samo priča o internetskoj slavi već lekcija o otpornosti i ponovnom rađanju.

Foto: Instagram

Prije nego što je postala Baddie, Helen Van Winkle živjela je mirnim i prilično uobičajenim životom. Rođena 1928. u Hazardu, Kentucky, provela je desetljeća radeći u tvrtki Dresser Industries i brinući se za svoju malu farmu od šest hektara. Njezin život bio je ispunjen radom, obitelji i odlaskom u crkvu svake nedjelje. Ne, duboko u njoj oduvijek je tinjao buntovnički duh koji je čekao pravi trenutak da eksplodira.

Taj trenutak dogodio se 2014. godine, kada je njezina praunuka Kennedy ugledala u odrezanim trapericama i majici s tie-dye uzorkom. "Bako, izgledaš preslatko, idemo te slikati", rekla je. Helen je pristala, a fotografija se ubrzo osvanula na internetu. Ostalo je povijest. “Ja sam opaka kuja, oduvijek sam bila buntovnica”, objasnila je kasnije nastanak svog alter ega. "Pa smo odlučili 'bad' (opak) - 'baddie'. A moje prezime je Van Winkle, pa smo dodali Winkle." Fotografija je postala virusna, a Baddie Winkle je rođen. Uskoro su pratile zvijezde poput Rihanne, a njezina popularnost vinula se u nebesa.

Foto: Instagram

Baddie Winkle nije bila samo influencerica; bila je kulturni pokret. Njezina garderoba, prepuna jakih boja, šljokica, provokativnih komada i ekscentričnih modnih dodataka, postala je njezino oružje protiv ageizma. Pojavila se na dodjeli MTV Video Music Awards 2016. u prozirnom kombinezonu ukrašenom kristalima, ostavivši sve bez daha. Njezin stil bio je izjava – poruka da ljepota, važnost i relevantnost ne poznaju godine.

Foto: Instagram

"Možete imati 95 i ako vidite nešto što vam se sviđa, odjenite to. Ako imate s čime, pokažite to", glasila je njezina modna filozofija. Ta neustrašivost donijela joj je suradnje s velikim brendovima poput Urban Decay, Missguided i INC.redible Cosmetics, s kojima je lansirala i vlastitu liniju proizvoda. Postala je miljenica slavnih; Miley Cyrus ju je povela na VMA, plesala je s Kacey Musgraves na Coachelli, a Paris Hilton nazvala ju je "ikonom". Magazin Time ju je 2016. uvrstio na popis "30 najutjecajnijih ljudi na internetu", potvrdivši njezin status pop-kulturne figure.

Foto: Instagram

Iza neonskih boja i blještave fasade krila se žena koja je iskusila duboku bol i nezamislive gubitke. Njezin život obilježile su dvije velike tragedije. Suprug Earl poginuo je u prometnoj nesreći točno na njihovu 35. godišnjicu braka. Gotovo dva desetljeća kasnije, suočila se s još jednim udarcem kada je njezin sin David preminuo od raka kostiju. Upravo su ti teški trenuci, kako je dala naslutiti, oblikovali njezinu odlučnost da ostatak života proživi bez zadrške, slaveći svaki trenutak s nevjerojatnom energijom. Njezina transformacija u Baddie Winkle bila je čin ponovnog prisvajanja života, način da tugu pretvori u radost i prkos.

U svojoj knjizi Baddiewinkle's Guide to Life i brojnim intervjuima, dijelila je jednostavnu, ali moćnu životnu mudrost. Ključ sretnog života, prema njoj, ležao je u osmijehu upućenom neznancu, dobroti prema svakom čovjeku i vjeri. Tajnu vitalnosti vidjela je u neprestanom kretanju i radu. "Naporan rad vas neće povrijediti. Održavala sam farmu od šest hektara sama 15 godina. Nemojte samo sjediti. Krećite se", savjetovala je.

Foto: Instagram



Svojoj mlađoj verziji poručila bi da živi svaki dan kao da je posljednji ili da jednostavno bude svoja. Ta filozofija vodila ju je kroz sve izazove, a njezina autentičnost osvojila je srca milijuna.

Baddie Winkle ostavlja nasljeđe koje nadilazi virusne objave. Ona je dokaz da život ne završava s određenim brojem godina i da se individualnost treba slaviti, a ne potiskivati. Kako je njezina obitelj napisala u oproštajnoj poruci, "Bila je radost, pobuna i nježnost, sve u jednom." Njena kruna je zaista vječna, a njezino šareno svjetlo nastavit će inspirirati generacije da žive glasnije, hrabrije i bez straha.