DNEVNI PREGLED

Evo što vas ovog utorka čeka u vašim omiljenim sapunicama

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Evo što vas ovog utorka čeka u vašim omiljenim sapunicama
4
Foto: rtl

Doznajte što vas očekuje ovog utorka 17. veljače u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', 'Crno more', 'Tajne prošlosti'...

Admiral

Divlje pčele

RTL 20:15

Nikola sumnja u Zorinu trudnoću. Domazeta proganja krivnja zbog duga Generalu. Teodora odluči pustiti Jakova i otići, no zaustavi je. Dva tjedna kasnije stiže dan vjenčanja Vice i Tereze.

Foto: rtl

La Promesa 

HRT1 13:20

Vera pristane pomoći Lopeu da se ubaci u palaču vojvode De Carrila. Rómulo daje sve od sebe da mu posljednji bal bude savršen.

Foto: HRT

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Upton je oteta tijekom istrage. Torres se nađe u dvojbi kad zbog ubojstva u starom kvartu mora izabrati između lojalnosti prema starim poznanicima i policijske dužnosti. Slučaj prijeti razotkrivanjem Torresove prošlosti i njegove povezanosti sa žrtvom ubojstva, lokalnim vođom bande Arizom.

DNEVNI PREGLED Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama u ponedjeljak: Katarina i dalje čeka u pritvoru
Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama u ponedjeljak: Katarina i dalje čeka u pritvoru

Tajne prošlosti

NOVA TV 22:30

Dok se Zeynep bori za Kader i pokušava zaštititi obitelj od tračeva, Berrak tone sve dublje te povlači poteze koji prelaze svaku granicu. Šokantna vijest iz bolnice potresa Serhata, a Berrak optužuje Zeynep za nezamislivo.

Foto: Nova Tv
Foto: Nova Tv

Crno more

NOVA TV 18:10

Doznaje se kako je mlada Esme trudna pokušala pobjeći s Adilom, ali je on uhićen zbog prijave. Obitelj to doživljava kao sramotu koja se mora “ispraviti”, bez obzira na cijenu.

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

Alberto se suoči s mafijašem Pierom, traži ga više vremena i zahtijeva da više nikad ne prijeti njegovoj obitelji. Pilar se udruži s Glorijom kako bi preuzela upravljanje nad Velvetom.

