Doznajte što vas očekuje ovog utorka 17. veljače u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', 'Crno more', 'Tajne prošlosti'...
Evo što vas ovog utorka čeka u vašim omiljenim sapunicama
Divlje pčele
RTL 20:15
Nikola sumnja u Zorinu trudnoću. Domazeta proganja krivnja zbog duga Generalu. Teodora odluči pustiti Jakova i otići, no zaustavi je. Dva tjedna kasnije stiže dan vjenčanja Vice i Tereze.
La Promesa
HRT1 13:20
Vera pristane pomoći Lopeu da se ubaci u palaču vojvode De Carrila. Rómulo daje sve od sebe da mu posljednji bal bude savršen.
Chicago P.D.
RTL2 19:40
Upton je oteta tijekom istrage. Torres se nađe u dvojbi kad zbog ubojstva u starom kvartu mora izabrati između lojalnosti prema starim poznanicima i policijske dužnosti. Slučaj prijeti razotkrivanjem Torresove prošlosti i njegove povezanosti sa žrtvom ubojstva, lokalnim vođom bande Arizom.
Tajne prošlosti
NOVA TV 22:30
Dok se Zeynep bori za Kader i pokušava zaštititi obitelj od tračeva, Berrak tone sve dublje te povlači poteze koji prelaze svaku granicu. Šokantna vijest iz bolnice potresa Serhata, a Berrak optužuje Zeynep za nezamislivo.
Crno more
NOVA TV 18:10
Doznaje se kako je mlada Esme trudna pokušala pobjeći s Adilom, ali je on uhićen zbog prijave. Obitelj to doživljava kao sramotu koja se mora “ispraviti”, bez obzira na cijenu.
Velvet: Novo carstvo
HRT1 12:30
Alberto se suoči s mafijašem Pierom, traži ga više vremena i zahtijeva da više nikad ne prijeti njegovoj obitelji. Pilar se udruži s Glorijom kako bi preuzela upravljanje nad Velvetom.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+