Baka Prase zbunio je fanove: Pričao je o bankrotu, a sad objasnio o čemu se zapravo radi

Youtuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, nedavno je rekao da je upao u dugove zbog klađenja. Tada je objavio i da prodaje svoje luksuzne automobile te za njih tražio 570.000 eura. Nakon što je otkrio da ima financijskih problema, počela su nagađanja i da je prekinuo s djevojkom Anjom. Danas je objavio novi video s naslovom 'Izgubio sam sve zbog kocke' u kojem je otkrio što se zapravo dogodilo.

- Iskreno sramota me je da snimam ovaj video, ali nemam izbora. Ispao sam glup i sje*ao sam mnogo para, napravio sam veliko s*anje. Ne bih snimao ovaj video da imam drugog izbora, ali došao sam u situaciju da je ovo jedini način da izađem iz situacije u kojoj sam trenutačno. Kao što znate, dosta kockam u posljednje vrijeme i to je prešlo u malo ozbiljniju priču gdje sam pukao 200.000 eura. Otišao sam na pauzu, da se ohladim malo, ali nisam mogao to izbaciti iz glave. Stalno sam razmišljao o tome i htio sam se 'izvaditi'. Ušao sam u to a još 500.000 eura i izgubio sam sve. Zadužio sam se mnogo para i zato mi ovaj put vi trebate. Ovaj put ste mi neophodni. Otišao sam kod ljudi koji daju pare na kamatu, uzeo sam od njih veliku sumu novca jer mi je bilo logično da se sa više novca mogu lakše 'izvaditi', ali nije bilo tako. Pukao sam sve pare što sam uzeo od njih i primoran sam bio prodati automobil. Lambo i Mercedes su se prodali. Vratio sam 270.000 eura i ostalo mi je još 450.000 duga. Vi ste mi neophodni. Napravio sam s*anje je*iga, a prijatelji su se prestali da družiti sa mnom jer nisu htjeli probleme koji dolaze uz kamataše. Anja me je ostavila jer mi je rekla da ne kockam i da će me ostaviti. Nisam mogao stati i ostao sam i bez nje - rekao je Baka Prase u početku videa. Onda je zatražio pomoć pratitelja.

Foto: Instagram

'Angelina je preslatka djevojčica kojoj nije dobro i od rođenja ima problema, od krvarenja u mozgu do epilepsije', pisalo je. Dodao je i da su posjetili njezinu obitelj i pružili joj novčanu pomoć. Potom je i drugoj obitelji dao novac. A onda je otkrio što je zapravo istina. Zahvalio se svima koji su bili uz njega kada je rekao da je 'propao zbog dugova', a onda otkrio da je sve bila laž.

- Istina je da sam potrošio 200.000 eura, ali na žalost svih hejtera to nije dovoljno da propadnem. Nisam pukao sve pare, ne prodajem aute, nisam se posvađao s prijateljima i nisam prekinuo s Anjom. Pored toga što sam htio dići hajp, htio sam vidjeti kako će ljudi reagirati, tko će se radovati mojoj nesreći, a tko će mi htjeti pomoći - rekao je Baka Prase.