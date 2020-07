Baki Prasetu sponzori otkazali ugovore zbog navodne afere s maloljetnicom: 'Ja ću je tužiti'

Nakon što ga je maloljetna djevojka optužila za seksualno uznemiravanje, YouTuberu su sponzori otkazali ugovore zbog čega je ostao bez gomile novca. Tvrdi kako će dokazati da nije kriv, a djevojci poslati tužbu

<p>Youtuber <strong>Bogdan Ilić</strong> (23), poznatiji kao <strong>Baka Prase</strong>, ostao je bez gotovo svih sponzorskih ugovora zbog afere u kojoj ga maloljetna djevojka optužuje za zlostavljanje, javlja srpski <a href="https://www.telegraf.rs/jetset/vesti-jetset/3211156-baka-prase-maloletnice-sponzori" target="_blank">Telegraf</a>. </p><p>S njim su ugovore otkazale velike tvrtke poput Honora i Nektara, a on je u svom novom video na YouTubeu priznao kako je zbog toga ostao bez gomile novca. Na stupu srama završio je nakon što su u javnost 'isplivali' screenshotovi njegovog dopisivanja s maloljetnom djevojčicom koju je nagovarao da mu pošalje svoje gole fotografije i ima spolne odnose s njim. Baka Prase je najavio kako će je tužiti na sudu. </p><p>- Dvije tužbe će biti poslane njoj. Prva je privatna jer mi je nanijela materijalnu i nematerijalnu štetu. Materijalna je to što mi sponzori sada otkazuju suradnju, a nematerijalna što mi je povrijedila ugled. Trpim duševni stres zbog toga što je napravila - ispričao je YouTuber, koji je djevojku koja ga je optužila nazvao 'narkomankom koja mora počupati obrve'. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitanja s Bogdanom Ilićem </strong></p><p>Ispričao je kako bez prestanka ima spolne odnose s djevojkama te ih je optužio da mu lažu o svojim godinama. </p><p>- Morat ću od svih djevojaka koje planiraju imati nešto sa mnom u budućnosti tražiti osobnu iskaznicu. Ja se unaprijed ispričavam zbog toga, jer djevojke sa 16 godina izgledaju kao da imaju 24 godine - rekao je Bogdan. </p><p>Tvrdi kako će dokazati istinu, a najviše žali zbog otkazanih ugovora sa sponzorima.</p><p>- Tri prepiske su ispravne, a jedna je lažna, i to baš ona s djevojkom koja navodno ima 14 godina. Osobi koja me kleveće kako bi skupila što veći broj pratitelja na društvenim mrežama bit će ubrzo uručen sudski poziv. Nadam se da će ovaj slučaj proći kroz ozbiljno vještačenje i poligraf - ispričao je YouTuber pa nastavio:</p><p>- Razumijem da sponzori ne mogu riskirati svoj ugled zbog mene jednoga. Podržavam ih u tome što su napravili. Znam da će se sve vratiti na stato čim dokažem kako sam u pravu, čim dokažem istinu.</p><p>Smatra kako ga ni ova optužba neće zaustaviti.</p><p>- Ja ću i dalje plivati u svojem bazenu, brčkati se u svojem jacuzziju, imati puno novca neovisno o ovome. Vi meni stavljate novac u džep, vi mene gledate. Vi mene napadate, ja vas tužim i dobijem novac. Ja zarađujem samo zbog vas, hejteri! Smiješni ste, vodite se idejom da mi napakostite. Meni neće biti loše - zaključio je Baka Prase te mahao snopom novčanica u svom videu na YouTubeu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p> </p>