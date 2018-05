Baldwin je dobio četvrto dijete s 26 godina mlađom suprugom

Idemo ponovno, istaknuo je glumac Alec Baldwin (60) i pohvalio se prinovom u obitelji na društvenoj mreži. Alec je dobio četvrto dijete sa suprugom, fitness trrenericom i wellness stručnjakinjom Hilariom Baldwin (34).

Foto: Instagram

- Tu je. Savršen je - napisala je Hilaria pokraj fotografije sa sinom u naručju i otkrila da je težak tri kile i 600 grama. Glumac i 26 godina mlađa fitness trenerica su se vjenčali 2012., a osim novorođenčeta imaju kćer Carmen Gabrielu (4) te sinove Rafaela Thomasa (2) i Leonarda Angela (1). Par još nije otkrio kako su odlučili nazvati najnoviju prinovu u obitelji, a Aleca su netom prije sretne objave na društvenoj mreži fotografi 'uhvatili' kako se zapuhao žureći u njujoršku bolnicu.

Foto: Instagram

Hilaria je nedavno za magazin Us Weekly rekla kako je bila u šoku kada je saznala da će roditi sina. Dodala je kako je plakala kada su joj liječnici rekli tu vijest.

- Nisam bila uzrujana nego su me preplavile emocije. Stvarno vjerujem da je nam je to dijete bilo suđeno i kako ću biti opsjednuta njime kada se rodi - ispričala je fitness trenerica. Istaknula je kako nije posebno priželjkivala djevojčicu. No njezina kćer Carmen je bila razočarana jer nije dobila sestru.

Foto: schreenshot 433 Instagram

- Ne znam mogu li zbog nje ići na peto dijete kako bi dobila sestricu - rekla je Hilaria. Fitness trenerica je s glumcem 2017. na petu godišnjicu obnovila bračne zavjete, a na intimnu ceremoniju su pozvali obitelj i bliske prijatelje te im je puno značilo što su sva njihova djeca bila prisutna.

Foto: Reuters

Alec ima i stariju kćer, manekenku Ireland (22) koju je dobio s bivšom suprugom, glumicom Kim Basinger (64).