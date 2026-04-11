Balet 'Trnoružica' postavio novu razinu hrvatske produkcije

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Premijerna izvedba baleta Trnoružica u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu okupila je sinoć brojne uzvanike iz kulturnog, društvenog i javnog života, potvrdivši još jednom da je riječ o jednom od najznačajnijih kazališnih događaja ove godine.

U režiji i koreografiji kanadskog umjetnika Paula Chalmera, Trnoružica je dobila novo, suvremeno čitanje koje ostaje duboko ukorijenjeno u tradiciji klasičnog baleta, ali istovremeno komunicira s današnjom publikom kroz dinamičan i vizualno impresivan scenski izraz. Chalmerova interpretacija donosi jasnoću pripovijedanja, eleganciju pokreta i snažan osjećaj ritma koji nosi cijelu predstavu.

Izvedba solista i baletnog ansambla HNK u Zagrebu bila je obilježena tehničkom preciznošću, skladom i izražajnom snagom. Upravo ta kombinacija kolektivne discipline i individualne interpretacije rezultirala je predstavom koja je zaslužila desetominutne ovacije.

Podsjetimo, interes za Trnoružicu bio je izniman i prije same premijere, sve izvedbe su rasprodane mjesecima unaprijed, što svjedoči o velikom interesu publike i očekivanjima koja su ovom premijerom u potpunosti opravdana.

Riječ je o predstavi koja ne samo da oživljava klasičnu bajku, već ju pretvara u suvremeni kazališni spektakl, dostojan velikih europskih pozornica i publike koja prepoznaje vrhunsku umjetnost.

