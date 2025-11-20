Obavijesti

PREDSTAVIT ĆE GA U PETAK

Baletna čarolija na pozornici: Novi 'Orašar' u Nurejevljevoj verziji stiže u zagrebački HNK

Piše Davor Lugarić,
Čitanje članka: 2 min
4
Foto: Ines Novković

Prijenos predstave uživo ispred kazališta, na velikom platnu postavljenom na Trgu Republike Hrvatske, bit će 23. prosinca, u blagdanskom ozračju, uoči Božića

HNK u Zagrebu u petak će premijerno predstaviti novu produkciju baleta 'Orašar'. Ova kultna verzija Rudolfa Nurejeva jedna je od najznačajnijih i tehnički najzahtjevnijih interpretacija ovog djela, koja se izvodi na pozornicama poput pariške opere i milanske Scale, a temelji se na koreografiji Mariusa Petipae i Lava Ivanova, uz bezvremensku glazbu Petra Iljiča Čajkovskog.

Najizvođeniji klasični balet na svijetu ujedno je simbol blagdanske čarolije, djetinjstva i mašte. Priča o djevojčici Klari i drvenom lutku koji oživljava te je vodi u svijet snova i pustolovina temelji se na pripovijesti E. T. A. Hoffmanna, a u Nurejevljevoj verziji, nastaloj prema adaptaciji Alexandra Dumasa, središte dramske radnje jest transformacija: svijet stvarnosti prelijeva se u svijet sna. Ravnatelj Baleta HNK u Zagrebu, Massimiliano Volpini, ističe umjetničku snagu ove produkcije:

- Riječ je o velikoj produkciji koja uključuje mnoštvo baletnih umjetnika i iznimno visoku razinu tehničke zahtjevnosti. Naš Balet ovom izazovu pristupio je s velikom odgovornošću, ali i s entuzijazmom. Nakon 21 izvedbe 'Orašara' ansambl će sigurno biti još snažniji, a publika može očekivati predstavu iznimne ljepote: produkcijski zahtjevnu, a umjetnički vrlo profinjenu, s našim baletnim ansamblom vrhunske razine - rekao je Volpini.

Foto: Ines Novković

Koreografska povijest 'Orašara' bogata je: od praizvedbe 1892. u Marijinskom teatru, koreografije Petipae i Ivanova reinterpretirali su mnogi majstori: Aleksandar Gorski, Fedor Lopuhov, Vasilij Vainonen, Jurij Grigorovič i George Balanchine. Hrvatska je publika prvi put vidjela 'Orašara' u Zagrebu 1931. godine u koreografiji Margarite Froman, a kroz desetljeća zagrebački je Balet izvodio razne verzije. Nova Nurejevljeva interpretacija donosi povratak velikoj tradiciji i istodobno estetski i tehnički iskorak ansambla.

Foto: Ines Novković

Očekivano, 'Orašar' je i ove godine izazvao iznimno veliko zanimanje publike, sve izvedbe rasprodane su u samo jednom danu, a publika će tijekom blagdanske sezone imati priliku vidjeti čak 21 izvedbu.

Kako bi 'Orašar' bio dostupan svima, pa i onima koji nisu uspjeli doći do ulaznica, HNK u Zagrebu već treću godinu zaredom organizira i prijenos predstave uživo ispred kazališta, na velikom platnu postavljenom na Trgu Republike Hrvatske. Tako će 23. prosinca građani moći uživo doživjeti ovu raskošnu produkciju u blagdanskom ozračju, uoči Božića.

Foto: Ines Novković

OSTALO

