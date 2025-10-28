Masovna pomama! Krenuli su prodavati ulaznice za Orašara na oglasnicima, evo za koliko

Svake godine, adventsko-božićni balet Orašar privlači velik broj gledatelja u zagrebačko Hrvatsko narodno kazalište, a ulaznice se rasprodaju u rekordnom roku. Ljudi u nepreglednim redovima satima čekaju ispred zgrade kako bi se domogli svoje karte. Ipak, oni koji nisu te sreće da mogu ulaznicu kupiti u HNK ili online s njihove stranice, ulaznice mogu nabaviti putem oglasnika Njuškalo, gdje se preprodaju po znatno višim cijenama.

Tako se na Njuškalu trenutno nalazi 14 oglasa za prodaju ulaznica za Orašara, a cijene se kreću od 80 eura po ulaznici za balkon, pa do 1000 eura za tri ulaznice u loži.

- Loža broj 4 desno, 3 sjedala broj 1,3,5. 19.12. Petak 19:30h: 1000 eura - piše u jednom od oglasa.

Foto: njuškalo/screenshot

Ipak, u većini oglasa cijena jedne ulaznice je između 100 i 200 eura, ovisno o položaju, odnosno o tome gdje se nalazi sjedalo. Podsjetimo, originalna cijena jedne ulaznice za parket je 55 eura, ali budući da se one rasprodaju u svega nekoliko minuta, ljubitelji Orašara nekad nemaju druge opcije nego platiti trostruko, ako ne i četverostruko skuplje samo da bi uživali u poznatom ruskom baletu, koji je dio zagrebačke tradicije već gotovo stotinu godina.

Međutim, očito nije svima namjera zaraditi pretprodajom ulaznica, pa se u jednom oglasu karte prodaju po istoj cijeni po kojoj su i kupljene.

Foto: njuškalo/screenshot

Podsjetimo, u nedjelju je za dvije minute rasprodano 4200 ulaznica po cijenama od 26 do 75 eura. Orašar je postao svojevrsni adventski “ritual” u Zagrebu, a ovog će adventa u zagrebačkom HNK Orašar biti izveden čak 16 puta. Dana 23. prosinca građani će moći uživo, ispred zgrade HNK, pratiti prijenos predstave.

- U novoj će sezoni omiljeni Orašar oživjeti u ambicioznoj verziji koju je stvorio poznati ruski baletan Rudolf Nurejev prema koreografiji Mariusa Petipae i Lava Ivanova. Nurejev je postavio svojeg Orašara 1967. u Kraljevskom švedskom baletu. Libreto se temelji na verziji priče Alexandrea Dumasa, a Nurejev ga je preradio i pridao mu psihoanalitičku dimenziju prema kojoj su u snovitu doživljaju protagonistice Drosselmeyer i Princ ista osoba, utjelovljenje idealnog muškarca i simbol sazrijevanja. Prema Nurejevljevoj interpretaciji Orašara snimljen je i film s Elisabeth Maurin (Clara) i Laurentom Hilaireom (Drosselmeyer), a balet se izvodio u londonskom Kraljevskom baletu, milanskoj Scali, Baletu Njemačke opere u Berlinu, Bečkoj državnoj operi, Pariškoj operi i na ostalim svjetskim pozornicama - stoji na stranici HNK.