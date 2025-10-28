U većini oglasa cijena jedne ulaznice je između 100 i 200 eura, ovisno o položaju. U jednom oglasu se tri ulaznice za ložu prodaju za čak 1000 eura, iako je originalna cijena jedne ulaznice za ložu 75 eura
Masovna pomama! Krenuli su prodavati ulaznice za Orašara na oglasnicima, evo za koliko
Svake godine, adventsko-božićni balet Orašar privlači velik broj gledatelja u zagrebačko Hrvatsko narodno kazalište, a ulaznice se rasprodaju u rekordnom roku. Ljudi u nepreglednim redovima satima čekaju ispred zgrade kako bi se domogli svoje karte. Ipak, oni koji nisu te sreće da mogu ulaznicu kupiti u HNK ili online s njihove stranice, ulaznice mogu nabaviti putem oglasnika Njuškalo, gdje se preprodaju po znatno višim cijenama.
Tako se na Njuškalu trenutno nalazi 14 oglasa za prodaju ulaznica za Orašara, a cijene se kreću od 80 eura po ulaznici za balkon, pa do 1000 eura za tri ulaznice u loži.
- Loža broj 4 desno, 3 sjedala broj 1,3,5. 19.12. Petak 19:30h: 1000 eura - piše u jednom od oglasa.
Ipak, u većini oglasa cijena jedne ulaznice je između 100 i 200 eura, ovisno o položaju, odnosno o tome gdje se nalazi sjedalo. Podsjetimo, originalna cijena jedne ulaznice za parket je 55 eura, ali budući da se one rasprodaju u svega nekoliko minuta, ljubitelji Orašara nekad nemaju druge opcije nego platiti trostruko, ako ne i četverostruko skuplje samo da bi uživali u poznatom ruskom baletu, koji je dio zagrebačke tradicije već gotovo stotinu godina.
Međutim, očito nije svima namjera zaraditi pretprodajom ulaznica, pa se u jednom oglasu karte prodaju po istoj cijeni po kojoj su i kupljene.
Podsjetimo, u nedjelju je za dvije minute rasprodano 4200 ulaznica po cijenama od 26 do 75 eura. Orašar je postao svojevrsni adventski “ritual” u Zagrebu, a ovog će adventa u zagrebačkom HNK Orašar biti izveden čak 16 puta. Dana 23. prosinca građani će moći uživo, ispred zgrade HNK, pratiti prijenos predstave.
- U novoj će sezoni omiljeni Orašar oživjeti u ambicioznoj verziji koju je stvorio poznati ruski baletan Rudolf Nurejev prema koreografiji Mariusa Petipae i Lava Ivanova. Nurejev je postavio svojeg Orašara 1967. u Kraljevskom švedskom baletu. Libreto se temelji na verziji priče Alexandrea Dumasa, a Nurejev ga je preradio i pridao mu psihoanalitičku dimenziju prema kojoj su u snovitu doživljaju protagonistice Drosselmeyer i Princ ista osoba, utjelovljenje idealnog muškarca i simbol sazrijevanja. Prema Nurejevljevoj interpretaciji Orašara snimljen je i film s Elisabeth Maurin (Clara) i Laurentom Hilaireom (Drosselmeyer), a balet se izvodio u londonskom Kraljevskom baletu, milanskoj Scali, Baletu Njemačke opere u Berlinu, Bečkoj državnoj operi, Pariškoj operi i na ostalim svjetskim pozornicama - stoji na stranici HNK.
