Banksy traži pomoć publike: Ljubitelji umjetnosti mogu dati prijedlog za lokaciju izložbe

Britanski ulični umjetnik Banksy traži pomoć publike kako bi odlučio gdje će postaviti svoju izložbu Cut & Run nakon što su njegovi graffiti 10 tjedana bili izloženi u Galeriji moderne umjetnosti (GoMA) u Glasgowu.

Banksy je u lipnju izložio svoje radove u GoMa-i, na prvoj samostalnoj izložbi u 14 godina, koja se zatvara u ponedjeljak, 28. kolovoza, a ljubitelji njegove umjetnosti mogu dati svoje prijedloge gdje sada žele vidjeti njegove radove.

Svoje prijedloge mogu poslati na adresu venues@cutand run.co.uk, a Banksy ih moli da prilože i fotografije mogućeg izložbenog prostora kako bi ilustrirali svoj odabir.

Foto: Instagram/Banksy

Na njegovoj internetskoj stranici piše:

- Pošaljite nam svoje prijedloge i nekoliko fotografija, ako je moguće. Idealno bi bilo da nam pošaljete specifičnu lokaciju ili mjesto, nemojte samo napisati 'Dođi u Iran'

Izložba Cut & Run pokriva 25 godina Banksyjeve karijere i posjetitelji su u Glasgowu mogli prvi put vidjeti i šablone kojima se umjetnik koristi.

Foto: GLEB GARANICH/REUTERS

Banksy se, naime, mora koristiti šablonama kako bi što brže mogao završiti svoje grafite, kako ne bi bio uhvaćen i uhićen.

Rekao je da je šablone skrivao godinama jer je svjestan da bi se mogle koristiti kao dokaz u optužbi za kazneno djelo, ali da je sada taj trenutak prošao pa ih izlaže u galeriji kao umjetnička djela.

Izložene su bile i šablone za njegov rad Girl With Baloon (Djevojčica s balonom) i Kissing Coppers.

Foto: Henry Nicholls/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Umjetnik je na izložbi u Glasgowu zabranio korištenje mobitela.

"Djevojčica s balonom" je 2018. prodana na aukciji u Londonu za preko milijun funti da bi nakon toga platno skliznulo kroz rezač papira skriven u okviru i pred iznenađenim sudionicima dražbe izrezao dio platna u trake.

Umjetnik je preimenovao djelo u "Love is in the Bin" i 2021. je prodano za 18,5 milijuna funti.