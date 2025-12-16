Obavijesti

ŠOKIRALA IH VIJEST

Barack i Michelle Obama o ubojstvu Reinerovih: 'Trebali smo se vidjeti s njima te večeri'

Piše Franka Bučar,
Čitanje članka: 1 min
4
Foto: DPA

Bivši predsjednički par oglasio se nakon što su saznali da su njihovi dugogodišnji prijatelji ubijeni u svom domu. Otkrili su kako su se trebali družiti te večeri

Bivša prva dama SAD-a Michelle Obama osvrnula se na ubojstvo redatelja Roba Reinera i njegove supruge Michele i otkrila kako su se ona i Barack trebali vidjeti s njima.

Gostovala je u ponedjeljak u emisiji 'Jimmy Kimmel Live!', a tamo je ispričala da su ona i Barack bili shrvani kada su saznali što se dogodilo njihovim dugogodišnjim prijateljima.

- Trebali smo se vidjeti te večeri, sinoć... I onda smo čuli vijesti - rekla je Michelle Obama.

U razgovoru se osvrnula i na komentare koji su se pojavili u javnosti, konkretno na objavu predsjednika Donalda Trumpa koji je Reinera nazvao 'poremećenim'.

- Dopustite mi da kažem ovo: 'Za razliku od nekih ljudi, Rob i Michele Reiner su jedni od najpristojnijih, najhrabrijih ljudi koje biste ikada mogli upoznati' - izjavila je.

CURE DETALJI Dan prije ubojstva Rob, Michele i Nick bili su na božićnoj zabavi: 'Tamo su se glasno posvađali'
Dan prije ubojstva Rob, Michele i Nick bili su na božićnoj zabavi: 'Tamo su se glasno posvađali'

Naglasila je da ju takvi komentari bole jer dobro zna kakvi su Rob i Michele bili.

- Oni nisu poremećeni niti ludi. Bili su ljudi koji su živjeli u vremenu u kojem nema puno hrabrih poput njih, koji su spremni staviti obitelj ispred svega. I stalo im je bilo i do ove zemlje. I stalo im je bilo do pravednosti i jednakosti. I to je istina. Ja ih poznajem - dodala je.

O tragediji se oglasio i Barack Obama, koji je poručio da su on i Michelle duboko potreseni gubitkom prijatelja te je izrazio sućut obitelji i svima koji su ih poznavali.

Na kraju se Michelle Obama osvrnula i na životne vrijednosti koje su Rob i Michele Reiner zagovarali te na nasljeđe koje su ostavili iza sebe:

- Ali ispod svih priča koje je producirao bilo je duboko vjerovanje u dobrotu ljudi i doživotna predanost pretvaranju tog vjerovanja u djelo. On i njegova supruga živjeli su živote definirane svrhom. Bit će zapamćeni po vrijednostima koje su zagovarali i bezbrojnim ljudima koje su inspirirali. Izražavamo najdublje sućut svima koji su ih voljeli - rekla je.

