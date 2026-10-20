Barbara Kolar imala prometnu nesreću: 'Sve je ok i svi su ok, samo će limari biti sretni...'

Naša poznata voditeljica Barbara Kolar u utorak je u večernjim satima na Slavonskoj aveniji u Zagrebu imala prometnu nesreću.

Kako javlja čitateljica 24sata, riječ je o lančanom sudaru u kojem je sudjelovalo ukupno šest vozila.

- Vidjeli smo samo šest automobila. Ljudi su bili šokirani. Vidjeli smo našu voditeljicu, odmah smo je prepoznali - kaže nam čitateljica.

Barbara Kolar nam se javila i potvrdila kako je dobro.

- Sve je OK i svi su OK… Samo ce limari biti sretni - rekla nam je voditeljica.

- Riječ je o malo nepotrebnog stresa u hladnu večer - dodala je kratko.

Zagrebačka policija potvrdila nam je kako je oko 19:20 zaprimili dojavu o prometnoj nesreći na Slavonskoj aveniji u smjeru istoka.

- U nesreći je sudjelovalo šest automobila - potvrdila je policija.

Dodaju kako je jedna osoba ozlijeđena te je prevezena na hitnu, te da je očevid u tijeku.