Naša je voditeljica bila u lančanom sudaru koji se dogodio u utorak navečer na Slavonskoj aveniji u Zagrebu
Barbara Kolar imala prometnu nesreću: 'Sve je ok i svi su ok, samo će limari biti sretni...'
Naša poznata voditeljica Barbara Kolar u utorak je u večernjim satima na Slavonskoj aveniji u Zagrebu imala prometnu nesreću.
Kako javlja čitateljica 24sata, riječ je o lančanom sudaru u kojem je sudjelovalo ukupno šest vozila.
- Vidjeli smo samo šest automobila. Ljudi su bili šokirani. Vidjeli smo našu voditeljicu, odmah smo je prepoznali - kaže nam čitateljica.
Barbara Kolar nam se javila i potvrdila kako je dobro.
- Sve je OK i svi su OK… Samo ce limari biti sretni - rekla nam je voditeljica.
- Riječ je o malo nepotrebnog stresa u hladnu večer - dodala je kratko.
Zagrebačka policija potvrdila nam je kako je oko 19:20 zaprimili dojavu o prometnoj nesreći na Slavonskoj aveniji u smjeru istoka.
- U nesreći je sudjelovalo šest automobila - potvrdila je policija.
Dodaju kako je jedna osoba ozlijeđena te je prevezena na hitnu, te da je očevid u tijeku.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+