Obavijesti

Show

Komentari 3
SUDJELOVALO ŠEST AUTOMOBILA

Barbara Kolar imala prometnu nesreću: 'Sve je ok i svi su ok, samo će limari biti sretni...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Barbara Kolar imala prometnu nesreću: 'Sve je ok i svi su ok, samo će limari biti sretni...'
10
Foto: PIXSELL/24sata
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Naša je voditeljica bila u lančanom sudaru koji se dogodio u utorak navečer na Slavonskoj aveniji u Zagrebu

Admiral

Naša poznata voditeljica Barbara Kolar u utorak je u večernjim satima na Slavonskoj aveniji u Zagrebu imala prometnu nesreću.

Kako javlja čitateljica 24sata, riječ je o lančanom sudaru u kojem je sudjelovalo ukupno šest vozila.

- Vidjeli smo samo šest automobila. Ljudi su bili šokirani. Vidjeli smo našu voditeljicu, odmah smo je prepoznali - kaže nam čitateljica.

Barbara Kolar nam se javila i potvrdila kako je dobro.

- Sve je OK i svi su OK… Samo ce limari biti sretni - rekla nam je voditeljica.

- Riječ je o malo nepotrebnog stresa u hladnu večer - dodala je kratko. 

Zagrebačka policija potvrdila nam je kako je oko 19:20 zaprimili dojavu o prometnoj nesreći na Slavonskoj aveniji u smjeru istoka.

- U nesreći je sudjelovalo šest automobila - potvrdila je policija.

Dodaju kako je jedna osoba ozlijeđena te je prevezena na hitnu, te da je očevid u tijeku.

NAJBOLJE DRUŽENJE Barbara Kolar pokazala kako slavi važne obiteljske trenutke
Barbara Kolar pokazala kako slavi važne obiteljske trenutke

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
FOTO Ivana Knoll je umjesto gaćica obukla samo tri špagice
SEKSI IZDANJE

FOTO Ivana Knoll je umjesto gaćica obukla samo tri špagice

Ivana Knoll nastupila je u New Yorku u izazovnom izdanju zbog kojeg su joj fanovi preplavili komentare komplimentima pišući joj kako je 'pravi vražićak'
Luna o gubitku voljene sestre: 'Bila je anđeo. Toliko nas je naučila, bez da je pričala...'
PREMINULA U 29. GODINI

Luna o gubitku voljene sestre: 'Bila je anđeo. Toliko nas je naučila, bez da je pričala...'

Luna Valas napustila je show 'Asia Express', no planira se vratiti i završiti što je počela, a najveća motivacija za povratak upravo joj je sestra.
Iva Todorić ima malo životinjsko carstvo: 'Bambi živi vani, pitom je i svakodnevno dođe do nas'
MALENI SRNDAĆ

Iva Todorić ima malo životinjsko carstvo: 'Bambi živi vani, pitom je i svakodnevno dođe do nas'

Iva Todorić rekla je kako je srndaća vjerojatno mama odbacila te da on živi slobodan u prirodi, a ona ga hrani uz savjete veterinara

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026