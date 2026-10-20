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PREMINULA U 29. GODINI

Luna o gubitku voljene sestre: 'Bila je anđeo. Toliko nas je naučila, bez da je pričala...'

Piše 24sata,
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Luna o gubitku voljene sestre: 'Bila je anđeo. Toliko nas je naučila, bez da je pričala...'
Foto: Instagram/Luna Valas
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Luna Valas napustila je show 'Asia Express', no planira se vratiti i završiti što je počela, a najveća motivacija za povratak upravo joj je sestra.

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Luna Valas privremeno je napustila RTL-ov show 'Asia Express' nakon što joj je iz Zagreba stigla tužna vijest da je u 29. godini života preminula njena sestra Stella. Luna je za RTL ispričala kako je sa Stellom dijelila posebnu vezu te da ju je upravo ona najviše naučila o ljubavi, strpljenju i prihvaćanju. 

Foto: Instagram/Luna Valas

- Naš odnos bio je pun ljubavi, strpljenja i prihvaćanja, jer je ona od rođenja bolesna. Imala je cerebralnu paralizu i dva dobroćudna tumora i s time sam se ja naučila nositi još dok sam bila dijete, ispričala je Luna. Iako se Stella suočavala sa brojnim izazovima, ostavila je neizbrisiv trag u životima svojih najbližih.

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- Ona je jednostavno bila pravi anđeo i svi smo zahvalni na tome što smo je imali u životu i što nas je toliko toga naučila, bez da je pričala, rekla je Luna. Nakon što je doznala za sestrinu smrt, Luna se odmah zaputila u Zagreb, no u show se planira vratiti i završiti ono što je počela, a najveća motivacija za povratak upravo joj je sestra. 

- Mama je rekla da se borim dalje. Želim završiti što sam započela. Najviše zbog sestre, rekla je Luna. 

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