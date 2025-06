Barbara Kolar priznala kakva je u kuhinji: Besramno to naručuju

Poznata domaća voditeljica Barbara Kolar bila je gošća najmlađe radijske voditeljice u Hrvatskoj, Maše, u emisiji 'Velika pitanja malih ljudi' na bravo! KIDS radiju. Razgovor dviju kolegica, jedne s bogatim iskustvom, druge na početku karijere, obilovao je razmjenom doživljaja, savjeta i toplim anegdotama.

Na samom početku, Mašu je zanimalo je li teže raditi na radiju ili na televiziji.

- Ne bih znala izabrati, s obzirom na to da mi je jedno i drugo super. Radio je puno opušteniji jer ne moraš doći lijepo odjevena i našminkana pa to skraćuje pripremu. I nekako, u svakom trenutku ako ne znaš što bi rekla, možeš pustiti pjesmu, dok na televiziji ovisiš o velikom broju ljudi - objasnila je Barbara.

Maša je predložila zajedničko vođenje emisije u budućnosti, što je njena proslavljena kolegica oduševljeno podržala.

- Zašto ne bismo mogle? To bi značilo da ćemo stvarno pokriti publiku od 7 do 77 jer imamo voditeljicu i za mlađe i za starije. A to, kad ti odrasteš, ja ću već biti lagano za ove ozbiljne bake i djedove - rekla je.

Maša ju je potom upitala ima li neki savjet za nju, a Barbara joj je poručila: 'Dovoljno je već da si zainteresirana za to što radiš. Ja mislim da je to najbitnije i nešto što čovjek u ovom poslu nikada ne bi smio izgubiti'.

Foto: Gordan Svilar/bravo! kids

Otkrila je i svoj trik kako ne zaboraviti pitanja tijekom intervjua: 'Jedini trik je da se dovoljno dobro pripremiš, da naučiš ono što želiš dobiti od sugovornika. A inače, te papire koje ja pripremam i držim u krilu, svi su uvijek podcrtani šarenim markerima, tako da, čim samo povirim, točno znam gdje sam'.

Dok ju ne slušamo na radiju ili gledamo na televiziji, Barbara slobodno vrijeme voli provoditi na putovanjima.

- Zadnje sam bila u Veneciji. I to me strašno veselilo jer sam prvi put u tom gradu bila 1979., to je daleka prošlost, tada imala devet godina. Ljetovala sam s mamom i tatom u Rovinju i onda smo išli hidrogliserom u Veneciju - ispričala je, a Maša ju je upitala gdje bi voljela ostati živjeti.

Foto: Gordan Svilar/bravo! kids

- Dugo vremena sam mislila da mi je Amerika zanimljiva, ali moja prva ljubav i mjesto gdje sam se osjećala kao da sam doma je London. A inače, voljela bih ostati na nekom otoku, može našem, može grčkom. Negdje gdje je more, toplo i lijepo - priznaje Barbara.

Iako ističe da hobije danas rjeđe njeguje, otkrila je: "Svirala sam klavir, sad ga nisam taknula već sto godina. Voljela sam jako crtati, ali to sam zanemarila. Ali jako volim kuhati".

- Što pripremite svojim prijateljima? - upitala ju je Maša, a Barbara je priznala: 'Toliko vole da besramno naručuju lasagne i chili con carne'.

Za kraj, Barbara je uputila snažnu poruku gledateljima:

'Maša je fenomenalna i nakon što ste pogledali ovaj naš razgovor, molim vas pogledajte sve one koje je radila prije. Mladoj voditeljici treba vaša podrška, tako da molim samo lijepe ocjene, koje si apsolutno sve zaslužila. Bilo mi je veliko zadovoljstvo družiti se s tobom'.