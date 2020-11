\u00a0

Kraj jedne ere Buduci sam 14.5.2008. izgovorila prve rijeci ikad na prvom formatiranom radiju u nas, a danas svoje posljednje na 89,7 MHz mislim da to smijem reci bez imalo patetike ili pretencioznosti. Vrijeme je za nove avanture i za mene i za Antenu Zagreb. Hvala svim krasnim ljudima koji su mi sve ove godine bili puno vise od kolega, vase mjesto u mom srcu je zauvijek rezervirano. Sretno svima \u2764\ufe0f





