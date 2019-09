Barbara ne skriva simpatije za Savršenog Miju: 'Uporna sam'

U showu “Gospodin Savršeni” gledatelji su uočili kemiju između Barbare Mucić (21) iz Zagreba i Mije Matića (27). S obzirom na to da je iskrena pred kamerama i da joj nikad nije problem reći svoje mišljenje, Barbara se već prvi tjedan našla na meti Monike Kelčec (30), više stručne suradnice za prostorno uređenje i graditeljstvo. Barbara je odmah shvatila kakvu igru Monika igra i to joj, dakako, ne dopušta.

- Monika i ja nismo kliknule, svađale smo se, ali da joj je potrebna pomoć, uvijek bih joj pomogla jer sam prije svega čovjek. Među nekim djevojkama ima ljubomore, ali ja s tim nisam imala problema - pojasnila je za 24sata Barbara.

Foto: RTL

Ostale kandidatkinje brzo su shvatile koliko joj se Mijo sviđa, a ona za njega ima samo riječi hvale.

- Mijo je vrlo drag, opušten, voli se zezati i vrlo je pozitivan - rekla je.

Dodala je kako nije zažalila što se prijavila u show jer joj je to bilo lijepo iskustvo, koje bi ponovila. Ona i Mijo gaje istu ljubav prema fitnessu, s obzirom na to da je on trener, a fatalna Zagrepčanka godinama se bavi atletikom i plesom. I dok je Barbara “zagrizla”, Mijo će je trebati još malo bolje upoznati kako bi se rodila ljubav.

Foto: RTL

- S njezine strane možda je kliknulo, a s moje baš i nije, ali tko zna što budućnost nosi - kaže Mijo.

