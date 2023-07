Barbara Nola o zadnjem filmu pokojnog supruga: 'Pomalo je razigran, drago mi je zbog toga'

Glumica Barbara Nola (55) povukla se iz javnosti nakon što joj je prošle godine preminuo suprug Lukas Nola. Ipak, stigla je na pulski filmski festival i to upravo zbog njegovog poslijednjeg filma 'Escort', koji je sinoć premijerno prikazan.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Dobro sam, što se toga tiče - dolaska među ljude i to. Mislim ja sam jako ponosna, zapravo sretna da sam imala privilegiju živjet s jednim tako veličanstvenim umjetnikom jer sam se u njega zaljubila kad smo bili mladi, ne samo što je bio nevjerojatno zgodan, nego što je bio kreativan - rekla je Barbara za In Magazin.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL/

Barbara je s redateljem i scenaristom Lukasom bila od 1994., a zajedno imaju dvoje djece - kći Maru i sina Jakova. Lukas je prošle jeseni preminuo nakon dugogodišnje borbe s rakom grla.

- Sve što je stvarao mi se strašno sviđalo, a i onda sad nekako osjećam sreću i zahvalnost da mogu biti dio promocije Lukasovog filma, prezentirati to nekako kako mislim da bi on to htio, ali naravno da bi on u tome bio dugovitiji, pametniji i suvisliji od mene - dodala je glumica.

Drama 'Escort' donosi priču o sretno oženjenom ocu kojemu suradnici nakon poslovne fešte pošalju eskort-djevojku. Ona umire u hotelskoj sobi, a on postaje talac onih koji su zataškavali njegovu tajnu. U glavnim ulogama su Živko Anočić, Hrvojka Begović, Krešimir Mikić i Nikša Butijer.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL/

- Ima prekrasnih i erotskih scena, jako seksi i ljubavnih što mi se isto jako sviđa. Baš je nekako dječački razigran i to mi je divno da je već zadnji i da je takav. Ima i tu jednu duboku misao iza toga, a to je da čovjek ne smije pristajati moralne kompromise svoje vlastite pod nečijim utjecajem - rekla je Barbara o filmu svog pokojnog supruga.

Lukas Nola je napisao priču za film, a za života ga je skoro pa i završio. Tek su završni montažni detalji napravljeni nakon njegove smrti.