Barbara Nola stiže u Zaglave: Otkrila i kako je bilo raditi sa sinom Jakovom na snimanju

U popularnoj seriji 'Kumovi' uskoro dolazi novo lice – Barbara Nola, koja u ulozi Bugarke donosi dodatnu dinamiku u Zaglave. Kako je otkrila u razgovoru za InMagazin, pripreme za ovu ulogu bile su posebno zanimljive jer je Barbara morala kontaktirati bugarsku zajednicu u Hrvatskoj kako bi savladala naglaske i autentične izgovore imena i prezimena.

Zagreb: Održana premijera erotskog filma "Escort" redatelja Lukasa Nole | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Javila mi se gospođa koja me u početku razgovora nije skroz razumjela. I stalno je govorila...Ja joj pokušavam objasniti: 'Ja vas hoću pitati kako točno govorite. Molim vas. Da Vas malo čujem. Da mi točno kažete naglaske za imena i prezimena. I sad joj kažem: 'Natalija Velkovska', a ona meni: 'Ne, ne, takvu gospođu nemamo u zajednici.' Ja kažem: 'Ne, ne, to je lik, glumim!' I tako smo pet minuta razgovarale - započela je Barbara.

Glumica iza sebe ima niz televizijskih i kazališnih projekata, a dolazak na set opisuje kao povratak u obitelj, koja je ovoga puta bila i iza kamere – njezin sin Jakov jedan je od redatelja serije. Barbara priznaje da je početak suradnje bio pomalo neobičan jer prvi put nisu bili u istoj ekipi.

- Svi su htjeli da prvo budemo u istoj ekipi, ali nismo.Jakov je bio u drugoj. Onima koji nas ne znaju bilo je to čudno: 'Isuse, što sad? Kako će to biti?' Ali ja sam već s Jakovom radila na Akademiji. Razumijemo se u jednoj riječi. Svima je bilo pitanje: 'Hoće li ona njega slušati?' - istaknula je Nola.

Dok sin razvija karijeru u filmskoj umjetnosti, kći Mara studirala je u Švedskoj, a sada živi u Berlinu. Barbara priznaje da je odlazak djece bio izazovan, no obitelj i dalje pronalazi način da ostane bliska i povezana.

- Pa dobro, otišla je studirati i to je bilo teško. Upravo tada, kad je odlazila, Lukas se ponovno jako razbolio i sve je to bilo vrlo teško. Ali sve je to nadvladala. Završila je fakultet i ove se godine preselila sa svojim dečkom u Berlin. Sada pokušava, i već donekle uspijeva, baviti se svojim poslom - priznala je Barbara.

Uz seriju, Barbara je radila i na monografiji o pokojnom suprugu, umjetniku Lukasu Noli, gdje je dijelila osobne materijale i uspomene.

- Sudjelovala sam tako da sam mu dala sve materijale, stalno smo razgovarali, sve sam mu pričala - naglasila je Nola-

- Lukas bi bio presretan. Monografija je mladenačka i živa. Svatko tko ju je vidio kaže, i to mi je tako drago. Da je to najbolja monografija koja je kod nas napravljena. Zbog Lukasa, koji je to sve zaslužio, da dobije baš – najbolju - dodala je Barbara.

Poseban emotivni trenutak bila je i premijera predstave 'Sigurna kuća', u kojoj Barbara ima jednu od glavnih uloga.

- Ta tišina u publici zadnjih pola sata. Koliko su ljudi ridali, plakali. Kad se upalilo svjetlo, pa ih vidiš, pa te ovacije…I poslije, kad su nam dolazili i pričali kako su emotivno doživjeli predstavu, stvarno, suze mi dođu na oči kad se sjetim tog vala emocija koji su ljudi prema nama pokazali - prisjetila se Nola.

Pripremajući se za ulogu, često se konzultirala s majkom, koja je pravnica, kako bi što bolje razumjela sustav prikazan u predstavi.

- Moja je mama radila u sustavu koji se ovdje u predstavi donekle kritizira. Cijeli je život jako predano radila i puno sam o tim problemima slušala od djetinjstva. Mislila sam: 'Mogu se ja psihološki odvojiti od toga, radimo predstavu', ali kad si dva mjeseca u tom materijalu, baš te potopi - zaključila je Barbara.

Zagreb: Održana premijera erotskog filma "Escort" redatelja Lukasa Nole | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL