Obavijesti

Show

Komentari 0
KUMOVI SE ŠIRE

Barbara Nola stiže u Zaglave: Otkrila i kako je bilo raditi sa sinom Jakovom na snimanju

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 3 min
Barbara Nola stiže u Zaglave: Otkrila i kako je bilo raditi sa sinom Jakovom na snimanju
2
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL/

Popularna glumica, u razgovoru je otkrila i kako balansira ulogu u seriji, odrastanje djece i emotivne uspomene na pokojno suprugag Lukasa

U popularnoj seriji 'Kumovi'  uskoro dolazi novo lice – Barbara Nola, koja u ulozi Bugarke donosi dodatnu dinamiku u Zaglave. Kako je otkrila u razgovoru za InMagazin, pripreme za ovu ulogu bile su posebno zanimljive jer je Barbara morala kontaktirati bugarsku zajednicu u Hrvatskoj kako bi savladala naglaske i autentične izgovore imena i prezimena.

Zagreb: Održana premijera erotskog filma "Escort" redatelja Lukasa Nole
Zagreb: Održana premijera erotskog filma "Escort" redatelja Lukasa Nole | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Javila mi se gospođa koja me u početku razgovora nije skroz razumjela. I stalno je govorila...Ja joj pokušavam objasniti: 'Ja vas hoću pitati kako točno govorite. Molim vas. Da Vas malo čujem. Da mi točno kažete naglaske za imena i prezimena. I sad joj kažem: 'Natalija Velkovska', a ona meni: 'Ne, ne, takvu gospođu nemamo u zajednici.' Ja kažem: 'Ne, ne, to je lik, glumim!' I tako smo pet minuta razgovarale - započela je Barbara. 

UMRLA U 93. GODINI Barbara Nola podijelila je tužnu vijest: 'Otišla je moja svekrvica'
Barbara Nola podijelila je tužnu vijest: 'Otišla je moja svekrvica'

Glumica iza sebe ima niz televizijskih i kazališnih projekata, a dolazak na set opisuje kao povratak u obitelj, koja je ovoga puta bila i iza kamere – njezin sin Jakov jedan je od redatelja serije. Barbara priznaje da je početak suradnje bio pomalo neobičan jer prvi put nisu bili u istoj ekipi.

- Svi su htjeli da prvo budemo u istoj ekipi, ali nismo.Jakov je bio u drugoj. Onima koji nas ne znaju bilo je to čudno: 'Isuse, što sad? Kako će to biti?' Ali ja sam već s Jakovom radila na Akademiji. Razumijemo se u jednoj riječi. Svima je bilo pitanje: 'Hoće li ona njega slušati?' - istaknula je Nola.

Dok sin razvija karijeru u filmskoj umjetnosti, kći Mara studirala je u Švedskoj, a sada živi u Berlinu. Barbara priznaje da je odlazak djece bio izazovan, no obitelj i dalje pronalazi način da ostane bliska i povezana.

- Pa dobro, otišla je studirati i to je bilo teško. Upravo tada, kad je odlazila, Lukas se ponovno jako razbolio i sve je to bilo vrlo teško. Ali sve je to nadvladala. Završila je fakultet i ove se godine preselila sa svojim dečkom u Berlin. Sada pokušava, i već donekle uspijeva, baviti se svojim poslom - priznala je Barbara. 

RADNO LJETO GLUMICE Barbara Nola nam otkrila: 'Jako bih voljela igrati Krležu, ali me nikako ne zovu! Baš to želim...'
Barbara Nola nam otkrila: 'Jako bih voljela igrati Krležu, ali me nikako ne zovu! Baš to želim...'

Uz seriju, Barbara je radila i na monografiji o pokojnom suprugu, umjetniku Lukasu Noli, gdje je dijelila osobne materijale i uspomene.

- Sudjelovala sam tako da sam mu dala sve materijale, stalno smo razgovarali, sve sam mu pričala - naglasila je Nola-

- Lukas bi bio presretan. Monografija je mladenačka i živa. Svatko tko ju je vidio kaže, i to mi je tako drago. Da je to najbolja monografija koja je kod nas napravljena. Zbog Lukasa, koji je to sve zaslužio, da dobije baš – najbolju - dodala je Barbara.

Poseban emotivni trenutak bila je i premijera predstave 'Sigurna kuća', u kojoj Barbara ima jednu od glavnih uloga. 

- Ta tišina u publici zadnjih pola sata. Koliko su ljudi ridali, plakali. Kad se upalilo svjetlo, pa ih vidiš, pa te ovacije…I poslije, kad su nam dolazili i pričali kako su emotivno doživjeli predstavu, stvarno, suze mi dođu na oči kad se sjetim tog vala emocija koji su ljudi prema nama pokazali - prisjetila se Nola.

REAKCIJA Barbara Nola: 'Smijali smo se usred kadra, nismo mogli vjerovati što glumimo'
Barbara Nola: 'Smijali smo se usred kadra, nismo mogli vjerovati što glumimo'

Pripremajući se za ulogu, često se konzultirala s majkom, koja je pravnica, kako bi što bolje razumjela sustav prikazan u predstavi.

- Moja je mama radila u sustavu koji se ovdje u predstavi donekle kritizira. Cijeli je život jako predano radila i puno sam o tim problemima slušala od djetinjstva. Mislila sam: 'Mogu se ja psihološki odvojiti od toga, radimo predstavu', ali kad si dva mjeseca u tom materijalu, baš te potopi - zaključila je Barbara. 

Zagreb: Održana premijera erotskog filma "Escort" redatelja Lukasa Nole
Zagreb: Održana premijera erotskog filma "Escort" redatelja Lukasa Nole | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Svi čekaju kostim Heidi Klum za Noć vještica: Evo kako su izgledale njezine maske
E.T., CRV, STARA ŽENA...

FOTO Svi čekaju kostim Heidi Klum za Noć vještica: Evo kako su izgledale njezine maske

Heidi Klum je svake godine na Noć vještica senzacija zbog svojih kostima! Zadnjih nekoliko godina se uz nju maskira i njen suprug Tom, a jedne godine je čak angažirala i ekipu iz Cirque de Soleila. Lani se maskirala u E.T.-a., no nitko još ne zna kako će izgledati njezin ovogodišnji kostim.
FOTO Ove slavne dame ne vole nositi grudnjake: Često nose 'gole haljine' i pokažu previše...
Nekad obavezan, danas suvišan?

FOTO Ove slavne dame ne vole nositi grudnjake: Često nose 'gole haljine' i pokažu previše...

Čini se da je grudnjak postao suvišan dodatak u ormarima mnogih slavnih žena. Umjesto strogih pravila i neudobnih naramenica, sve češće biraju slobodu
Inspirativna Nena iz 'Života na vagi' izborila finale: 'Mislim da ću izaći luđa nego što sam bila'
BLIŽI SE KRAJ

Inspirativna Nena iz 'Života na vagi' izborila finale: 'Mislim da ću izaći luđa nego što sam bila'

Osim Nene, u veliko finale ušli su Dominik i Domagoj, dok će se četvrti finalist birati uživo između Marije i Ante

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025